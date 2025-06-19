Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Büyük afetten sadece canlarımızı değil, dayanışmayı, umudu ve kardeşliği de çıkardık." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu önemli günde kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Asrın felaketinde dayanışma, umut ve kardeşliği enkazdan çıkardıklarını vurgulayan Kurum, sözlerini bir bir yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum, yeni konutların sahiplerine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek şöyle devam etti:

"Büyük afetten sadece canlarımızı değil; dayanışmayı, umudu ve kardeşliği de çıkardık. Allah sizden razı olsun. Omuz omuza verdik, yaralarımızı hep birlikte sardık, birbirimizden güç aldık. İlk günden itibaren inanın ne bir saniye dinlendik ne de bir adım geri attık. Arama kurtarmadan geçici barınmaya, temel ihtiyaçlardan kalıcı konutlara kadar vatandaşımızın her aşamada yanı başında, dibinde olduk. Bu büyük mücadeleyi asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Baştan itibaren yaptığımızın sadece bir yeniden inşa çalışması olmadığını biliyorduk. Bu hareketin topyekün bir milletin yeniden diriliş hareketi olduğundan emindik ve şunu tekrar tekrar yeniden gördük; dirilişler, söz verenlerle, o sözü tutanlarla, kendisine inananlarla, gece gündüz demeden alın teri dökenlerle gerçekleşir ve biz o inançlı kadrolarla, yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede vatandaşımızı bırakmayacağız diye aziz milletimize, on bir ilimize söz verdik. Bu kapsamda teslim ettiğimiz konut sayısında aylık hedefleri sırasıyla gerçekleştirdik."

Sözlerini tutmaya devam edeceklerini belirten Kurum, desteklerinden dolayı Türk ve Azerbaycan milletine teşekkür etti.