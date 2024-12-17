Bakan Kurum Malatya\'da İncelemelerde Bulundu

Politika

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Malatya'da temaslarda bulunuyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geldi.

Afet İl Koordinasyon toplantısına katılması beklenen Bakan Kurum'un daha sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından çalışmaların sürdürüldüğü bazı rezerv alanlarında incelemelerde bulunacağı bildirildi. - MALATYA