Bakan Kurum Pekin\'de İklim Temasları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, dün geldiği Çin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum, başkent Pekin'de yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi ve finansman alanında dünyaya örnek olan kuruluşlar ile şirketlerin yöneticileriyle görüştü.

"COP31 vizyonumuzu ve dirençli şehirler hedefimizi ele aldık"

Murat Kurum ilk olarak, Kuşak ve Yol Girişimi'ni desteklemek amacıyla kurulan Çin'in devlet destekli uluslararası yatırım ve finansman fonu olan İpek Yolu Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile görüştü. İki ülke arasında başarıyla hayata geçirilen projelerin hatırlatıldığı görüşmede Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 vizyonunu paylaştı. Bu kapsamda deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'nin 'dirençli şehirler' için tüm dünyaya örnek olacağının altını çizdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, "Asrın inşa seferberliği ile deprem bölgesinde ortaya koyduğumuz yeniden inşa tecrübesini, COP31 vizyonumuzu ve dirençli şehirler hedefimizi ele aldık. Türkiye'nin; çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilir altyapı ve kentsel dayanıklılık alanlarında geliştirdiği güçlü iş birliği perspektifini paylaştık. COP31'e giden süreçte; iklim finansmanından enerji dönüşümüne, dirençli şehirlerden döngüsel ekonomiye kadar birçok başlıkta ortak çalışmaları güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Çin Enerji Mühendislik Grubu'na ziyaret

Bakan Kurum, ardından dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ve arklı ülkelerde enerji ile altyapı projeleri yürüten devlet destekli Çin Enerji Mühendislik Grubu Şirketi'ni ziyaret ederek, Genel Müdür Qiao Xubin ile görüştü. Yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi gibi başlıkların ele alındığı toplantıda Murat Kurum, iki ülkenin bu alandaki ortak adımlarını anlattı. Türkiye'nin COP31 Başkanı olarak "Uygulama COP"u vizyonuyla hareket ettiğini bu noktada birlikte yürütülecek yeni projelerin dünya için önemine işaret etti. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da "Yalnızca enerji alanında değil, küresel çapta büyük altyapı projeleri de yürüten Çin Enerji Grubu ziyaretimizde; yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi, finansman ve ortak girişim modellerine dair bilgi aldık. Daha yaşanabilir şehirler için tecrübe paylaşımını artırmaya devam ediyoruz" mesajını verdi.

Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi ile bir araya geldi

Bakan Kurum, son olarak Asya-Pasifik bölgesinde altyapı inşasını destekleyen uluslararası finans kuruluşu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Başkanı Zou Jiayi ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin de bankanın kurucu üyelerinden biri olduğunun altını çizen Kurum, birlikte hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çekti. Bakan Murat Kurum görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; deprem bölgesinde yürüttüğümüz dünyanın en büyük yeniden inşa sürecini, COP31 vizyonumuzu ve iklim dirençli kalkınma hedeflerimizi değerlendirdik. Türkiye olarak, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile geliştirdiğimiz güçlü iş birliğinin; dirençli şehirler, temiz enerji ve sürdürülebilir altyapı alanlarında somut projeleri büyüteceğine ve küresel iklim mücadelesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - PEKİN