Bakan Kurum, Rize\'de toplu açılış töreninde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siyasetlerinin pusulasının belli olduğunu vurgulayarak, "İstikametimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir, bu istikametten ayrılmayacağız." dedi.

Kurum, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde, yağmurun bereket olduğu, dağın denizle kucaklaştığı, çayın ekmek, emeğin şeref olduğu güzel Rize'de vatandaşlarla buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği, "Rize, yokuşa bakıp da geri dönmeyenlerin şehridir" sözünü anımsatan Kurum, "Rize fırtına çıktığında omuz omuza verenlerin şehridir. Rize sözü mert, gönlü geniş insanların memleketidir. Bizim için Rize bir şehirden çok daha fazlasıdır. Çünkü burası Cumhurbaşkanımızın baba ocağıdır, sevdasıdır." diye konuştu.

Kurum, Rize'de sel ve heyelanlar nedeniyle zor günler yaşandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Atalarımız, 'Dost kara günde belli olur' derler. Rize zor günler yaşadı. Seller gördük, heyelanlar gördük. Yaralarımız oldu ama hiçbir zaman yalnız kalmadı. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanlarıyla birlikte Rizeli kardeşlerimizin yanındaydı. El ele verdik. Burada hiç unutmuyorum, bayram namazını beraber kıldık. O selde hangi köyde hasar varsa, hangi hanede hüzün varsa hep birlikte omuz omuza verdik. Yaralarımızı birlikte sardık çünkü bizim devlet anlayışımızda vatandaşın derdi, devletin derdidir. Bir insanımızın gözünde yaş varsa bize rahat yoktur. Bir hanemizin kapısında ihtiyaç varsa devletimizin eli hemen oraya uzanır. İşte bu anlayışla 81 ilimizde olduğu gibi Rize'mizi de daha güçlü, daha güvenli, daha güzel yarınlara hazırladık."

Rize'ye yakışır bir meydan yaptıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Sahilimizi düzenledik ve buraya Türkiye'ye, Rize'mize yakışır bir millet bahçesini, sahil düzenlemesini kazandırdık. Kentsel dönüşümde yine Rize Belediyemizle hemen hemen her mahallede çalışıyoruz. Yeni sosyal konutlar inşa ettik. Millet bahçelerimizde şehrimizin yeşiline yeşil kattık. Bugün inşallah birazdan sanayi sitesinin temelini atacağız. Şehrin içinde kalmış sanayi sitemizi Çifte Kavağa taşıyoruz. Esnafımızla oturduk, istişare ettik, uzlaştık ve bugün temelini atarak en kısa sürede yeni sanayi sitesini Rize'mize kazandıracağız."

Kurum, Ayder'deki çalışmalara ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Ayder bizim göz bebeğimiz ve Ayder'in emanetine sahip çıktık, özünü koruduk ve bugün yine Ayder'de ikinci etabı da yaparak güzelliğini yavrularımıza bırakmak için mücadelemizi ortaya koyacağız. Atalarımızın güzel bir sözü vardır, 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Bizim Rize'ye sevgimizin aynası da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız eserlerimizdir, hizmetlerimizdir. Allah'a hamdolsun 2002'den bu yana Rize'mize 81 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de yine 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik, çalıştık, hamdolsun Rizeli kardeşlerimize mahcup olmadık. Yaptık, şimdi inşallah yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Rize'de ortaya koyduğumuz bu irade Türkiye'nin dört bir yanında yükselen büyük eser ve hizmet yürüyüşümüzün bir parçasıdır."

"Şehirlerimizi kentsel dönüşümle güçlendiriyoruz"

Türkiye'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihin en büyük felaketini yaşadığına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gecede 11 ilde, 53 bin canımızı, kardeşimizi yitirdik. Binlerce ocağa ateş düştü. Emin olun bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmıştır. Evladınız, kardeşiniz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başarmıştır. Bu başarı 86 milyonun başarısıdır. İki yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu tamamlamak öyle her babayiğidin harcı değildir. Emek ister, alın teri ister, dertlenmek ister. O bütçeyi 3 bin 500 şantiyede yöneteceksiniz. Birileri bize, 'Enkazın altında kalırlar. Bu işleri yapamazlar, başaramazlar' dediler. Ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi yine Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, ekibi başardı. Biz bu işi yaptık ya Allah bize oradaki depremzede kardeşlerimize yardım etmeyi nasip etti ya bizim için en büyük şeref budur."

Bakan Kurum, bilgi ve tecrübelerini 81 ile taşıdıklarını anlatarak, "81 ilde Ev Sahibi Türkiye Projesiyle sosyal konutlarımızı yapıyoruz. Şehirlerimizi kentsel dönüşümle güçlendiriyoruz. Denizlerimizi, göllerimizi, toprağımızı koruyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiyle başlattığımız sıfır atık vizyonuyla çocuklarımıza, kadınlarımıza çok daha güzel bir gelecek sunuyoruz." dedi.

Siyasetlerinin pusulasının belli olduğunun altını çizen Kurum, "İstikametimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir, bu istikametten ayrılmayacağız. Tek bir an bile duraksamayacağız. Rize'miz için Rize'nin güzel insanları için gece gündüz çalışacağız. Karadeniz için ter dökeceğiz ve Türkiye için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İnşallah daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Rize'mize eser bırakacağız, hizmet bırakacağız ama en önemlisi de o gönüllerde silinmez bir iz, hoş bir seda bırakacağız. Bu eser, hizmet şölenine devam edeceğiz." diye konuştu.