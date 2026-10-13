Bakan Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili ve AK Parti İlçe Başkanını kabul etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili ve AK Parti İlçe Başkanını kabul etti

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Bakan Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili ve AK Parti İlçe Başkanını kabul etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu'nu Bakanlıkta kabul etti. Kurum, paylaşımında Üsküdar için güç birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu'nu Bakanlıkta kabul etti. Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Üsküdar için güç birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu'nu Bakanlıkta kabul etti. Bakan Kurum ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti İlçe Başkanımız Taha Sarıcaoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. İstanbul'umuzun her ilçesi gibi Üsküdar için de güç birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
Murat KurumPolitikaAK PartiÜsküdarGüncelÇevreSon Dakika

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