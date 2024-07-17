Politika

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: "Çalışmalarımızda en önemli amacımız toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek"

KONYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürüttükleri çalışmalarda en önemli amaçlarının toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Göktaş ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yürüttükleri çalışmalarda en önemli amaçlarının toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu belirterek, "Bu çerçevede bakanlık olarak, hizmet alanımıza giren her konuda toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda, Konya'da vatandaşlarımıza dokunan pek çok yeniliğe imza attık. Şu an Konya'da, 12 Sosyal Hizmet Merkezimizle hemşehrilerimize hizmet sunuyoruz. ASDEP görevlilerimizle ihtiyaçları yerinde tespit ederek hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Böylece, politikalarımızın güçlü bir uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programımız ile Konya'da 156 bin hanemize ulaştık. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 26 bin kadına destek olduk. Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdiğimiz Konya'daki 17 çocuk evinde, 0-18 yaş arası 87 çocuğumuza devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün Sosyal ve Ekonomik Destek programıyla aile bütünlüğünü koruyarak bin 414 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz. Şehrimizde bulunan 32 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Engelli ve yaşlılarımızın toplumsal hayata etkin katılımını çok önemsiyoruz. Bu çerçevede Konya'da, 3 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 238 engelli ve yaşlı kardeşimize hizmet veriyoruz. Yaşlılarımızın hayata aktif katılımları için özel politikalar yürütüyoruz" dedi.

"Ülkemizde genç nüfusun artması için özel çalışmalar yürütüyoruz"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan araştırmada Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son 5 yılda yüzde 21,4 oranında arttığının ortaya çıktığını hatırlatarak, "Ancak Konya doğurganlık oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerimizden birisi. Ülkemizde genç nüfusun artması, doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Bu hizmetimiz doğrultusunda Konya'da Evde Bakım Yardımından bugün 13 bin 438 hemşehrimiz faydalanıyor. Engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımlarını sağlamak için iş birlikleri yapıyor, bu alanda her türlü girişime ve projeye destek oluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında kuruluşlarımızla engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri Konya Selçuklu'da bulunan SOBE Vakfı'dır. Biz Bakanlık olarak, engelli, yaşlı, kadın, çocuklarımıza her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Konya için, ülkemiz için, vatandaşımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda da Bakanlık olarak, Konya'da başlattığımız yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Biri Meram diğeri de Seydişehir'de olmak üzere çalışmaları devam eden 2 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizi de en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, açıklamanın ardından Valilik'ten ayrılarak AK Parti Konya İl Başkanlığını ve Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştü.