Bakan Memişoğlu Bilecik'te Fidan Dikti

Politika

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bilecik'te Fidan Dikti

BİLECİK - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için kentte geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Valilik önünde çiçekle karşılanan Bakan Memişoğlu, ardından tören mangasını selamladı. Valilik bahçesine kendi adına hazırlanmış çınar ağacı fidesi diken Bakan Işıkhan, can suyu da verdi.

Ardından valilik özel defterini imzalayan Bakan Memişoğlu,Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'den kentle ilgili bilgi aldı. Öte yandan ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'da yer aldı.

" Söğütten, Osmangazi ile başlayan bir medeniyetin, bir imparatorluğun kuruluşu, dirilişi olduğu yerdeyiz"

Valilik çıkışı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türk tarihinin çok önemli yeri Bilecikteyiz. Bugün il kongremizi yapacağız, hem de sağlıkla ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Biz burada başlayan Söğütten, Osmangazi ile başlayan bir medeniyetin, bir imparatorluğun kuruluşu, dirilişi olduğu yerdeyiz. Allah onlardan razı olsun Allah'a onlardan rahmet diliyorum. Bütün bu ülkeyi bu vatanı bize kazandıranlara, bugün baktığınız zaman gerçekten onların nasıl bir mücadeleden nasıl bir medeniyetin oluşmasında katkılarında ibret alıyoruz" dedi.

"Daha iyi sağlık hizmeti sunmak daha iyi yerlere gelmek için gece gündüz çalışıyoruz"

Bakan Memişoğlu açıklamasının devamında, "Sağlık ile ilgili Bilecik'e daha iyi şartlarda daha iyi şeyler kazandırmaya çalışacağız. Bizler biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Şimdi de koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle Türkiye Yüzyılı programında en önemli işimiz hastalanmadan sağlığımızı korumak, koruyucu hekimleri ön plana çıkarmak sonrasında da sağlık hizmetinde dünyaya örnek olduysak sağlığın bilimi ve teknolojisini bilimi ve dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olmak istiyoruz onun için çabalıyoruz. İllerimizi dolaşıyoruz, yerinde insanlarımızın dertlerini dinliyoruz. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak daha iyi yerlere gelmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.