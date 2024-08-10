Politika

Bakan Memişoğlu Elazığ'da

ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu programları kapsamında Elazığ'a geldi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu programları kapsamında bir dizi incelemeler yapmak üzere Elazığ'a geldi. İlk olarak valiliğe geçen Bakan Memişoğlu'nu Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile kurum müdürleri karşıladı. Şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu valilikteki toplantının ardından Elazığ Belediyesi'ne geçti. Belediye ve çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililer ile bir araya geldi.