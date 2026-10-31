Bakan Memişoğlu: "Sağlıkta tam bağımsız Türkiye hedefliyoruz"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hedefimiz açık; kendi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştirmek, insanlığın hizmetine sunmak ve sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye olmak" dedi. Memişoğlu, iki yılın sonunda tüm parçaları yerli olacak ultrason cihazlarının Türkiye'de üretilmesinin hedeflendiğini belirterek, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın geliştirdiği beyin tümörü ilacının klinik araştırmalarının da Türkiye'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında gerçekleştirilen 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık altyapısı, yerli üretim kapasitesi ve sağlık teknolojilerindeki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Geleceğin sağlık teknolojilerinde Türkiye'nin imzası olacak"

Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık alanında önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Bakan Memişoğlu, Bin 500'ü aşkın hastane ve 1,5 milyon kişilik sağlık ordusuyla hizmet verildiğini ifade etti. Şehir hastanelerine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, 28 şehir hastanesinin hizmete alındığını, 11'inin inşaatının, 11'inin ise proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin sağlık altyapısını bilim, teknoloji ve üretimle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Memişoğlu, "Geleceğin sağlık teknolojilerinde artık Türkiye'nin imzası olacak" ifadelerini kullandı.

Yerli solunum cihazları 45 ülkeye ihraç ediliyor

Sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının ise 16 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Renkli röntgen cihazları ve yoğun bakım monitörlerinin hastanelerde yaygınlaştırıldığını belirten Memişoğlu, iki yılın sonunda tüm parçaları yerli olacak ultrason cihazlarının Türkiye'de üretilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Aziz Sancar'ın geliştirdiği ilaç için klinik araştırma Türkiye'de yapılacak

Beyin tümörlerinin tedavisine yönelik çalışmalara da değinen Bakan Memişoğlu, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın geliştirdiği ve beyin tümörlerinin tedavisinde umut vadeden ilacın klinik araştırmalarının Türkiye'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde kendi imkanlarıyla üretim kapasitesini artırdığını kaydeden Memişoğlu, yalnızca üç ülkenin üretebildiğini belirttiği kalp-akciğer makinesinin Türkiye'nin kendi kaynakları ve insan gücüyle geliştirildiğini söyledi. Memişoğlu, Gökbey helikopterine de değinerek Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ve geleceğini inşa eden bir ülke olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

"Başımıza icat çıkarın"

Sağlık alanında yenilikçi fikirlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, girişimcilere ve araştırmacılara çağrıda bulundu. Geçmişte kullanılan "Başımıza icat çıkarma" sözünü hatırlatan Memişoğlu, "Hani eskiler 'Başımıza icat çıkarma' derlerdi ya, biz diyoruz ki gelin, başımıza icat çıkarın. Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikayelerini birlikte yazalım" dedi.

Memişoğlu, sağlık alanında fikri ve projesi olan herkesi Üreten Sağlık Portalı üzerinden başvurmaya davet etti. Türkiye'nin kendi tıbbi cihazlarını, ilaçlarını ve aşılarını geliştirerek insanlığın hizmetine sunmasını hedeflediklerini belirten Memişoğlu, sağlıkta tam bağımsızlığın önemine dikkati çekti.

"Biz hastalık değil, sağlık bakanlığıyız"

Sağlıklı yaşam kültürünün toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine değinen Bakan Memişoğlu, vatandaşların yalnızca tedavi hizmetlerine değil, sağlığın korunmasına yönelik hizmetlere de talep göstermesini istediklerini söyledi.

Toplum sağlığını korumak amacıyla obezite, hareketsizlik ve özellikle tütün kullanımıyla mücadele ettiklerini belirten Memişoğlu, çocukları ve gençleri tütün ürünlerinden uzak tutmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Çünkü bizim işimiz sadece hastalıkları tedavi etmek değil, sağlığı korumaktır" diyen Memişoğlu, "Biz hastalık değil, sağlık bakanlığıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık, bilim ve yerli üretime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Memişoğlu, ödül alan bilim insanlarını tebrik ederek kurultayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.