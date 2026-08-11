Bakan Memişoğlu: Tarihi bir adım - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu: Tarihi bir adım

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu'nu 'milletimizin birliği ve ülkemizin huzuru için tarihi bir adım' olarak nitelendirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ilgili açıklamasında, "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adımdır" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Meclisimizde kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun; milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Terörsüz Türkiye vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu milli duruşa en başından itibaren güçlü bir iradeyle destek veren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yarınlarımıza daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin; tarihi kararın ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu: Tarihi bir adım - Son Dakika

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