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Bakan Kurum'dan Bakan Özer'e teşekkür - Son Dakika

Bakan Kurum'dan Bakan Özer'e teşekkür

19.12.2021 11:49
Bakan Kurum'dan Bakan Özer'e teşekkür

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde artık evlatlarımız, önümüzdeki yıl itibariyle 'çevre eğitimi' dersini, 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' adı altında almaya başlayacaklar.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde artık evlatlarımız, önümüzdeki yıl itibariyle 'çevre eğitimi' dersini, 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' adı altında almaya başlayacaklar. Ben bu anlamda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e büyük bir hassasiyet göstererek aldıkları bu karar için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2022'nin hemen başında yapacağımız İklim Şura'sının hazırlıkları devam ederken çocuklarımızın geleceği adına aldığımız çok önemli bir kararı daha hayat geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde artık evlatlarımız önümüzdeki yıl itibariyle 'çevre eğitimi' dersini, 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' adı altında almaya başlayacaklar. Ben bu anlamda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e büyük bir hassasiyet göstererek aldıkları bu karar için teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlık olarak, çevre ve iklim değişikliği konularında büyük projeler, önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ama biz biliyoruz ki, doğamızı tanımak ve korumak hususunda toplumda bir bilincin yerleşmesi ancak ve ancak evlatlarımız, gençlerimiz sayesinde olacaktır."'ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ' DERSLERİ BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'Bugün çalışmalarının en önemli paydaşları olan gençlerle, kadınlarla, çocuklarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllü vatandaşlarla doğal alanlarda, şehirlerde kirliliği önleyecek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltacak önemli farkındalık çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda her zaman eğitim faaliyetlerine önem verdik. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın çevreyi koruma hususunda hassasiyet kazanmaları için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi ile 9 milyonu çocuk ve gençlerimizden oluşan 14 milyon vatandaşımıza eğitimler verdik. Böylece gençlerimizin, çocuklarımızın sahip olduğu dinamizmi bütün Türkiye'ye yayacak, iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin, daha güçlü bir şekilde yürüteceğiz. 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' derslerinin bu sürece çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. 84 milyon vatandaşımızın her bir ferdiyle, bir seferberlik ruhuyla, evlatlarımızdan emanet aldığımız doğamızı, ülkemizi, dünyamızı el birliğiyle daha da güzelleştireceğiz."


Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Murat Kurum, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan Bakan Özer'e teşekkür - Son Dakika


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