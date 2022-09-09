Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması

09.09.2022 21:37
Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tahıl koridoru anlaşması hakkında "Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tahıl koridoru anlaşması hakkında " Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir. Tarihi Anlaşma; önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Twitter, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması - Son Dakika

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