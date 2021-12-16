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Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir - Son Dakika

Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir

16.12.2021 20:45

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde 2022 asgari ücreti ile ilgili yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. 2003 yılıyla kıyaslama yapan Bakan Nebati, asgari ücretliler için "2003 yılında asgari ücret ile 23 kilogram dana eti alırken, 2021 yılında 46 kilogram, 2022'de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak" ifadelerine yer verdi.

2022 yılı bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili açıklamaları gündem oldu. Bakan Nebati, 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilogram dana eti alınırken, 2021 yılında 46 kilogram, 2022'de ise bu artışla 62 kilogram dana eti alınabileceğini ifade etti.

2003 VE 2021 YILLARIYLA KIYASLADI

Bakan Nebati, yapılan zam sonrası 2003 yılı asgari ücret ile kıyaslama yaparak şunları söyledi:

"Asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50.5 net artış yaptık. Asgari ücretin işverene maliyetini yüzde 39.9 arttırdık. Asgari ücret 4 bin 253.40 liraya çıktı. Asgari ücret 2002-2022 arasında 24.4 kat artarken, enflasyon 6.4 kat arttı. Enflasyon yüzde 538 artarken, asgari ücret yüzde 2 bin 438 arttı. Asgari ücret 2003 yılında 203 kilogram ekmek alırken, bugün 361 kilogram ekmek alabilir.

"62 KİLO DANA ETİ ALINABİLİR"

Yılbaşından itibaren 468 kilogram ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilogram dana eti alırken, 2021 yılında 46 kilogram, 2022'de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak. 2003'te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2021 yılında 93 kilogram beyaz peynir, 2022 yılında 129 kilogram beyaz peynir alacak. 2003 yılında bin 447 kilovatsaat elektrik alabilirken, 2021 yılında 3 bin 317 kilovatsaat elektrik alabiliyor, önümüzdeki ay alacağı artışla 4 bin 637 kilovatsaat elektrik alabilecek.

"22 ADET TÜP ALINABİLİR"

2003 yılında 614 metreküp doğalgaz alabilirken, bugün 351 metreküp doğalgaz, bin 883 metreküp doğalgaz alabilecek. 2003 yılında 11 tüp alınırken, 2021 yılında 22 adet tüp, 2022 yılında alacağı artışla 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken, 2021 yılında 368 litre, 2022'de 489 litre benzin, motorin alabilecektir. 2003 yılında Asgari ücretle 226 litre LPG alınabilirken, şu anda 646 litre, önümüzdeki ayda aynı şekilde artış söz konusu olacak"

Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Asgari Ücret, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir - Son Dakika
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