Bakan Özer'den Hollanda'da yenilikçi tarım uygulamalarının yapıldığı meslek okuluna ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda ziyareti kapsamında Naaldwijk'te tarım, sanayi ile eğitim sektörünün birlikte çalışmalar yürüttüğü, aynı zamanda bir meslek okulu olan World Horti Center'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hollanda'ya geldi. Bakan Özer, ziyareti kapsamında ilk olarak Naaldwijk'te bulunan araştırmacıların, girişimcilerin ve çeşitli eğitim kurumlarının inovasyon odaklı ortaklaşa çalışmalar yürüttüğü, yenilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve aynı zamanda öğrencilerin eğitim aldığı bir araştırma merkezi olan World Horti Center'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Özer, ziyarette ziraat ve su teknolojilerine dair yeni gelişmeler ile merkezdeki 38 çeşit araştırma, ziraat ve sera ağırlıklı teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Araştırma merkezi hakkında bilgi veren Lentiz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Rick Van Dam, ülke genelinde 60 okulları bulunduğunu belirterek buradaki merkezde sektör temsilcileri ile işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi. Hollanda nüfusunun yüzde 40'ının mesleki eğitime devam ettiğini aktaran Dam, mesleki eğitim ve sektörün ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu söyledi. Dam, sektörle beraber Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını da dile getirdi.

" Türkiye'de tarım alanında yeni Ar-Ge merkezleri açma niyetindeyiz"

Bakan Özer ise Türkiye'de mesleki eğitim verilerine ilişkin bilgi paylaşarak tüm eğitim sisteminde 1,2 milyon öğretmen ve 19 milyon öğrencinin bulunduğu söyledi. Öğrencilerin yaklaşık 3 milyonunun mesleki eğitim aldığını ve mesleki eğitimin yeniden yapılandırıldığını anlatan Bakan Özer, "Mesleki eğitimde iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli elamanları yetiştiriyoruz. Son 1 yıldır mesleki eğitimde yasal düzenlemeler yaparak çok önemli açılımlar elde ettik. Türkiye aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık ülkesi. Bu alanda kapasiteyi geliştirmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. Tarımda mesleki eğitim veren okul sayımız 146. Bu okullarda 30 bin öğrenci eğitim alıyor" dedi. Özer, "Tarım meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yönetmek için 2 ay önce bir iş birliğine imza attık. Mesleki eğitimdeki yeni yönelimde Ar-Ge çalışmaları merkezi bir konumda. Türkiye'de tarım alanında yeni Ar-Ge merkezleri açma niyetindeyiz. Beraber kuracağımız Ar-Ge merkezinde ortak çalışmalar yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde Bakan Özer'e, MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Lahey Eğitim Ataşesi Miyase Kaya, Amsterdam Eğitim Müşaviri Anıl Yılmaz ile Lentiz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Rick Van Dam ile diğer ilgililer eşlik etti.

World Horti Center

38 seraya sahip bir mesleki eğitim merkezi olarak üniversitelerle de iş birliği yapan World Horti Center, yılda 25 bin uluslararası profesyonel tarafından ziyaret ediliyor. Merkez, sürdürülebilir gıda tedarikine katkıda bulunmayı ve dünyayı yeşillendirmek isteyen tarafları bir araya getirmeyi amaçlıyor. - AMSTERDAM