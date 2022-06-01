Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz

01.06.2022 12:15
Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tarım liselerimizin tamamında artık yeni bir yönetim modelini devreye sokuyoruz.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tarım liselerimizin tamamında artık yeni bir yönetim modelini devreye sokuyoruz. Tarım alanında eğitim veren Türkiye'nin tüm noktalarındaki meslek liselerimizi, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yöneteceğiz. Okul yöneticilerini, öğretmenlerimizi, müfredatı birlikte belirleyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki imza törenine Milli Eğitim Bakanı Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, mesleki eğitim verilen tüm alanlarda iş gücü piyasasının güçlü temsilcileriyle birlikte hareket ettiklerini belirterek, atılan adımlar sonucunda mesleki eğitimin son yıllarda şaha kalktığını söyledi.

Bakan Özer, tarım alanında eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin tamamında yeni bir yönetim modelini devreye soktuklarını vurgulayarak, "Tarım alanında eğitim veren Türkiye'nin tüm noktalarındaki meslek liselerimizi, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yöneteceğiz. Okul yöneticilerini, öğretmenlerimizi, müfredatı birlikte belirleyeceğiz. Programlarımızı gelişen, güncellenen teknolojiye göre revize edeceğiz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlayacağız. Öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini Tarım ve Orman Bakanlığımızın imkanlarından yararlanarak, el ele vererek süreçlerin tamamını birlikte yöneteceğiz. İşte bu yeni yaklaşımla ben inanıyorum ki; tarım alanında özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin, kuraklığın, gıda tedarik zincirlerindeki problemleri gidererek tarım alanında yeni bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.BAKAN KİRİŞCİ: YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM ŞARTBakan Kirişci ise, iş birliği protokolüyle tarım sektörüne verilecek olan teknik ve mesleki desteğin çok kıymetli bir katkı olacağını söyleyerek, "Tarım ve orman sektörü uzun yıllar ihmal edilebilir bir sektör olarak görüldü. Bazı çevreler bu sektörün ürettiklerinin ithal yoluyla da ikame edilebileceği gibi kötü bir algıya sahip oldu. Önce pandemi, sonra Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi ki; teknoloji bizim karnımızı doyurmuyor. Diğer taraftan cebimizde paramız var ama herhangi bir satın alma gücü olamıyor. Mutlak surette yerli ve de mümkünse milli bir üretim şart. Bu da tarımın ta kendisi. Dolayısıyla böyle bir üretimin gerçekleştirilmesini mecbur ve zorunlu kıldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz
Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz
Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz
Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli uygulanacak Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli uygulanacak Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular yarın başlıyor Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular yarın başlıyor
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz - Son Dakika


Son Dakika
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
11:59 Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor
11:49 Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı
11:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak
11:41 Jorge Jesus ile Domenec Torrent'in ortak geçmişi dikkat çekiyor! Brezilya'da Jesus sonrası koltuğu devralan Torrent'in kabus dolu günleri...
11:22 Kira artışlarına yeni düzenleme! Bakan Bozdağ açıkladı: Oran üzerinden bir artış konusunda görüş birliği var
11:21 Hapis kararı bozulan Kadir Şeker'in avukatından merak edilen soruya yanıt: En kısa sürede tahliye olacak
11:18 Galata'da kendini yakan genç olayında kan donduran ayrıntı! Yardım etmek yerine selfie çektiler!
11:09 Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
11:06 Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 12:19:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement