Bakan Özer, YLSY bursuyla Hollanda'da eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Özer, YLSY bursuyla Hollanda'da eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi

19.10.2022 18:41
Bakan Özer, YLSY bursuyla Hollanda'da eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'daki programı kapsamında YLSY bursuyla lisansüstü öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'daki programı kapsamında YLSY bursuyla lisansüstü öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'daki temaslarını sürdürüyor. Lahey Büyükelçiliğinde, YLSY bursuyla lisansüstü öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelen Bakan Özer, Bakanlık tarafından yurt dışına öğrenci gönderilmesini çok önemsediklerini belirterek 1416 Sayılı Yasa ile ilgili iyileştirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Öğrenciler talep ve önerilerini dinleyen Bakan Özer, "Hangi alanlarda, hangi ülke ön plana çıkıyorsa o alanlarda söz konusu ülkelere öğrenci göndermek istiyoruz" dedi.

Yurt dışında öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin ulaşım imkanlarını kolaylaştıracak bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Özer, "Sizlerin ve eşlerinizin Türk Hava Yolları ile indirimli olarak Türkiye'ye geliş gidişinizle ilgili bir protokol imzalayacağız" açıklamasında bulundu.

Görüşmede Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Lahey Eğitim Müşaviri Miyase Kaya ile Amsterdam Eğitim Ataşesi Anıl Yılmaz da hazır bulundu. - LAHEY

Kaynak: İHA
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