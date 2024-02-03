Bakan Özhaseki: Evleri yıkılan herkes evine girinceye kadar çalışacağız

Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Amacımız; evi yıkılan, dışarıda ve konteynerde kalan her kim varsa, vatandaşlarımız evlerine girinceye kadar, onlar, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar çalışmak, gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek" dedi.

Atatürk Caddesi Emlak Konut şantiyesini ziyaret edip çalışmaları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, milletvekilleri ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da eşlik etti. Bakan Özhaseki, konuşmasında, 1 yıl önce herkesin derinden üzüldüğü 2 depremin üst üste yaşandığını hatırlattı. O günden bugüne süren çalışmalar neticesinde, yapılan konutları da teslim edeceklerini aktaran Bakan Özhaseki, "Allah bir daha göstermesin. Cenabıhak böyle afet vermesin ama doğanın da kendine has kuralları var, onlar işliyor. Bunu bilerek hareket ettiğimizde, herhalde en az hasarla bu işleri atlatmış oluruz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Hatay için hazırlanan 7 binden fazla konutun kuralarını çekecek. Bu rakam neredeyse bütün ilçelerimizde hazır ettiğimiz konutlar için geçerli" dedi.

'ZEMİN, EN ÇOK YORAN BÖLÜM OLUYOR'

Bakan Özhaseki, Atatürk Caddesi'ni 'Hatay'ın kalbi' şeklinde tanımlarken, "Zemine, üst tarafta yapacağımız inşaatlardan daha fazla önem vererek yapıyoruz. Biraz önce geldiğimiz yerlerde de arkadaşlarımız hep söylediler. Neredeyse 20 metreye yakın zeminde kazık çakarak, zemini sağlamlaştırarak, sertleştirerek, elverişli hale getirerek üzerindeki binaları yapmaya çalışıyoruz. Zemin bizi belki de en çok yoran bölüm oluyor. Çünkü burası bir vadi, bir ova. Yüzyıllar boyunca taşınmış olan alüvyonlar üzerine oturuyor. Keşke mümkün olsa da böyle bir zemin üzerinde yerleşim olmasa ama binlerce yıldır yaşayan bir kentte de bunu değiştirebilme imkanımız ne yazık ki çok gözükmüyor. O zaman yapmamız icap eden tek şey zeminin durumunu bilerek ona uygun bilimsel, ne tür elimizde veri varsa, bilim bize ne söylüyorsa o doğrultuda hareket etmek. Bunun içindir ki burada aylardır süren faaliyetlerde artık binaların yavaş yavaş yükselmeye başladığını hep birlikte görüyoruz. Hatay genelinde 135 bin civarında konut yıkıldı. Biz 100 bin civarında konutun ya ihalesini yaptık ya da ihale süreçleri devam ediyor. Bundan sonra da bir taraftan yerinde dönüşümle vatandaşlarımız yapmak istediklerinde onların önünü açacağız, bir taraftan da yer bulmakta zorlandığımız bölgelerde daha hızlı davranarak yine inşaatlara bir an önce devam edeceğiz. Her başladığımız inşaata 1 yıl gibi süre veriyoruz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ EVİNE GİRENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Özhaseki, sözlerini bir an önce yerine getirebilmek adına bütün inşaatlarda çalışmaların çok hızlı devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Amacımız evi yıkılan, dışarıda kalan, konteynerde kalan her kim varsa vatandaşlarımız evlerine girinceye kadar, onlar 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar çalışmak, gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek. Bu amaçla da bugün burada ilk kuraları çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da burada olacaklar. Bir taraftan hastanelerin açılışını yapacaklar, bir taraftan kura çekimi törenine katılacaklar, bir taraftan da tabii ki yaklaşan seçimler var. O seçimlerde de adayımızı orada ilan edecekler."