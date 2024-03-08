Politika

Bakan Özhaseki: "İndiler bir kişinin yanına geldiler. Hatır soruyor gibi davrandılar. Selfie'ler çektiler, bırakıp gittiler. Bunlara da şahidiniz. Bunlar da deprem turistleriydi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Edremit Ülkü Yolunun açılışını gerçekleştirdi.

BALIKESİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir'in Edremit ilçe merkezi ile sahil arasında Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Ülkü Yolu'nun açılışına katıldı. Açılış töreninde ilk olarak AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammet Yılmaz bir konuşma yaptı. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yapılan çalıma hakkına bilgi verdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu selamlama konuşması yaptı. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Üzüntüyle şunu da söyleyeyim, nüfusun milyonlarca olan ve havasından geçilmeyen her gün televizyonlarda algı operasyonları çeken belediye başkanları da o bölgelere özel jetlerle geldiler. Arabalarının içi uçaklarının içi tamamıyla televizyoncu ve sosyal medya ekibiyle doluydu. İndiler bir kişinin yanına geldiler. Hatır soruyor gibi davrandılar.

Selfie'ler çektiler, bırakıp gittiler. Bunlara da şahidiniz. Bunlar da deprem turistleriydi."dedi.

İyi işler yapıldığında milletin bunu gördüğünü ifade eden Bakan Özhaseki "Elinde envayi çeşit imkanları olduğu halde sadece artistlik yapmak için gelenler de Allah'a havale ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok."dedi.

Bazı konuların siyaset üstü olduğunu ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki "Birisi deprem meselesidir mesela. Birisi bu çevre meselesidir, hizmet meselesidir. Eğer insanların orada menfaati varsa iyiliği varsa orada asla siyaset yapılmaz."dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Şimdi deprem olduğunda Yücel Beyi de Allah razı olsun. Biz bölge tarif ettik gitti, aylarca çalıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk partisinde. Ama baktık ki en büyük hasarı orada. Bizim AK Parti olarak en güçlü belediyelerimiz Konya, Kocaeli, Bursa, Denizli ve 100 kadar belediyemizin hepsini oraya gönderdik. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi var diyebilir miyiz? Asla söyleyemeyiz. Orada bizim insanımız var. Orada bizim canımız var. Orada bizim yardıma muhtaç kardeşlerimiz var."dedi.

Yolun medeniyet olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki "Değerli kardeşlerim, yol önemli. Çünkü yol medeniyettir. Yol kalkınmanın birinci unsurudur. Yol vasıtasıyla insanlar evlerine ulaştığı gibi ticaret de yaparlar. Sanayiciler derdine çözüm bulur, turizm de gelişir. Yol olmayan yerde turizmde gelişmez, o yüzdendir ki. Türkiye'nin birçok yerinde gerçekten çok uzun mesafeli yollar yaptık. 6 bin km civarında bölünmüş yol varken bu memlekette şu anda 30 bin kilometreyi geçti. Tüneller yaptık, köprüler yaptık, hepsine siz de şahitsiniz zaten. İzmir'e giden otobanın buradan geçtiğini de biliyorsunuz. O kadar çok çalışıldı ki hamdolsun yol açısından Türkiye altyapısını tamamladı da diyebiliriz. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. O yüzden buradaki yapılan yolunda kıymetini takdir ediyoruz. Değerli başkanımızı tebrik ediyoruz ki bu şekilde bir islah çalışması ile yaptığı için çok güzel bir hava verdiği için. Çünkü burası turizm beldesi sadece bir yolu dümdüz yapmak yetmez."

Deprem bölgesinde binden fazla şantiye olduğunu ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Bakanlık olarak adeta bir ordu gibi çalışıyoruz. Tam 4 bin 333 köyümüzde ev yapıyoruz. Kimin de 50 tane yıkılmış, kimin de 30 tane, kimde 150 tane 200 tane hepsini yapıyoruz. 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz, binden fazla orada şu anda şantiyemiz var."dedi.

Herkeze kapısının açık olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki "Ben bunu çok görüyorum. Hatay'a o kadar yatırım yapıyorum. 2 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye gelip de "Sayın bakanım şu işimizi yapalım" demiyor. Hiçbir şey demeden çalışıyoruz. Onların yapacağı işleri de yapıyoruz. Emin olun. Ama böyle yürümez bu işler. Ben diyorum ki Türkiye bir deprem ülkesi kentsel dönüşüm esas hangi partili olursanız olun a,b,c,d,e ne olursanız olun gelin kapı sonuna kadar açık size. Sonuna kadar beraber olalım, hizmet edelim ama gelmiyorlar. Ne yapalım? Allah onlarında iyiliğini versin diyoruz. Başka da yapacak bir şey yok." Dedi.

Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek yolun açılışının yapılmasıyla tören sona erdi. Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bazı milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ülkü Yolu ve çevre düzenlemesinde 6 bin 500 metre sıcak asfalt, 5 bin 400 metre bisiklet ve yaya yolu yapıldı. 6 kilometrelik yol güzergahında modern ışıklandırmalar ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca yolun yanında bulunan Edremit çayında da modern teknikler ile doğaya uyumlu bir islah çalışması yapıldı.