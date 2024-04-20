Bakan Özhaseki: İstanbul'da 14 tane konutu tedbir amaçlı boşalttık - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki: İstanbul'da 14 tane konutu tedbir amaçlı boşalttık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin 14 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı. Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerinin her partiye açık olduğunu belirtti.

20.04.2024 23:08  Güncelleme: 23:42
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Bakan Özhaseki: " İstanbul'da 14 tane konutu tedbir amaçlı boşalttık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

" Tokat'ta ciddi şekilde korkulacak bir hasar tespiti gelmedi"

" Hangi parti olursa olsun. A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin, kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız"

KAYSERİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; İstanbul'daki toprak kaymasına ilişkin; "14 tane konutu tedbir amaçlı boşalttık. Mağdur vatandaşlar şuan yerleştirdiler ama zaman içerisinde barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde adımlarımızı atıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; 31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki; Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu söyleyerek; her tarafta her an bir deprem olabileceğini belirtti. Belediyelerin kentsel dönüşüme ağırlık vermesi gerektiğini kaydeden Özhaseki, "Görevim icabı durmadan ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçeği bilelim ve ona göre hareket edelim. Bilim adamlarına göre şuanda kırılmamış 500'e yakın fay hattı var. Ülkenin her bir köşesi kendini emin görüp "bizim burada bir şey olmaz, zaten baktığımız haritalarda burası 2. ve 3. bölge gözüküyor" gibi bir hayale kapılmasın. Her tarafta her an bir deprem olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket edelim. Şuan için ne yapıyorsak bu gerçekliğe uygun şekilde yapacağız. Evlerimizi ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı yapacağız. Geçmişte kalan konutlarımızı ve işyerlerimizi yenileyebilmek için kentsel dönüşüm projelerimizi durmadan açıklıyoruz. Seçimler bitti, belediye başkanı arkadaşlar göreve başlıyorlar. Benim onlardan ricam şehirlerine depreme hazırlayacak şekilde, şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar ve gelsinler, kapı sonuna kadar açık. Hangi parti olursa olsun. A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin, kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü deprem geldiğinde evlerimizi ve işyerlerimizi yıktığında kimseye cinsiyet sormuyor. Hangi mezheptensin diye sormuyor, ırkını, dinini, imanını sormuyor. En sevdikleriyle beraber alıp götürüyor. Böyle bir ortamda bizim adeta seferberlik ilan ederek bu konuları hassasiyet ile çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Tokat'ta ciddi şekilde korkulacak bir hasar tespiti gelmedi"

Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin konuşan Özhaseki; "Tokat'ta oldu. Başka illerde de oldu. Bu haberleri alacağız ama en çok sevindirici tarafı bir ölüm olmaması. Hasar az. Zaten depremin ilk olduğu andan itibaren o bölgede bulunan bizim çevre ve şehirciliğin ne kadar birim varsa teyakkuzdalardı. Vali beyin emrindelerdi. AFAD ile birlikte çalışmaya başladılar. Onlar tespitleri yaptılar. Ciddi şekilde korkulacak bir hasar tespiti gelmedi" dedi.

"İstanbul'da 14 tane konutu tedbir amaçlı boşalttık"

İstanbul'da meydana gelen toprak kaymasına değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; "Dün akşamda İstanbul'da bir kayma hadisesi vuku buldu. Yine biz teyakkuzdaydık. TOKİ başkan yardımcımız ve kentsel dönüşüm başkanımız hep olay yerindeydi. Vali beyle yaptığımız istişareyle de o bölgede bulunan 14 tane konutu tedbir olarak boşalttık. Şuan yerleştirdiler ama zaman içerisinde barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde adımlarımızı atıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Özhaseki: İstanbul'da 14 tane konutu tedbir amaçlı boşalttık - Son Dakika

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