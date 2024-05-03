Bakan Özhaseki Malatya'da çarşı projesini inceledi - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki Malatya'da çarşı projesini inceledi

Bakan Özhaseki Malatya\'da çarşı projesini inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Malatya'da yapımı süren çarşı projesinde incelemelerde bulundu.

03.05.2024 16:18  Güncelleme: 16:27
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Malatya'da yapımı süren çarşı projesinde incelemelerde bulundu.

6 Şubat depremlerinin en fazla yıkıma neden olduğu illerden biri olan Malatya'da kent merkezindeki çarşı projesinde inşaatlar hızla yükseliyor. Malatya'da çalışmaları yerince inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Akpınar bölgesindeki çarşı inşaatında yetkililerden bilgi aldı.

Şantiye yetkileri, devam eden çalışmaları sunum eşliğinde Bakan Özhaseki'ye anlattı. 1. bölge olarak inşaat çalışmalarının yapıldığı Akpınar ile Turgut Temelli Caddeleri arasındaki alana Emlak Konut tarafından toplam 5 bin 262 işyeri ve konut yer alacak. Çarşı projesinde 668 adet konut da yer alırken bunların 350 adedi 2+1, 318 adedi ise 3+1 olarak projelendirildi.

Bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan çarşı projesinde incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki'ye Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Özhaseki Malatya'da çarşı projesini inceledi - Son Dakika

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