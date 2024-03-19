Bakan Özhaseki, "TOKİ\'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin 22 yılda 1 milyon 340 bin konut inşa ettiğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi programlara katılmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Özhaseki'nin ilk programı Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde 5 bin 807 bağımsız birimin temel atma töreni oldu. Bakan Özhaseki, Antakya'daki temel atma töreninin ardından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen kura çekim ve anahtar teslim törenine katıldı. İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da telekonferans yoluyla katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutlarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirterek "Rabbim bir daha böyle felaketi hiç birimize yaşatmasın, diye dua ediyorum. O günden beri hiç durmadan çalıştık, bir saniye bile boşa geçirmedik. Şimdi burada hak sahiplerine evlerini vereceğiz. Geçen ay 7 bin civarında konutumuzu Hatay'da dağıttık, bu günde burada 3 bin 600 civarında konutumuzu dağıtacağız. Çıkmayan kardeşlerimiz üzülmesinler, öbür ay çıkabilir. Öbür ay çıkmazsa diğer ay çıkar, sizler evlerinize oturuncaya kadar 'hakkımız Cumhurbaşkanına helal olsun, kardeşim senden de Allah razı olsun' deyinceye kadar buradayız gitmeyeceğiz. Bunu bilin, herkesin hakkını teslim edeceğiz" dedi.
"TOKİ'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı"
TOKİ'nin 22 yıl süreçte 1 milyon 340 bin konut inşa ettiğini dile getiren Bakan Özhaseki, "Biz tabiattaki hareketliliğe mani olamayız, 500' e yakın fay hattı var şu anda ve ne zaman, nerede kırılacak bilemiyoruz. Ama bizim bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Evlerimizi yaparken, zemin etütlerinden başlayarak titizlikle yapmamız icap ediyor. TOKİ'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı. Senelik 65 bin civarında bir konut yaptı. Bu depremlerde hiç birisi yıkılmadı. Deprem meselesi siyaset üstü bir iş, bizim bir an önce bütün şehirlerimizi depreme dirençli hale getirmemiz lazım. Evlerimizi sağlıklı hale getirmemiz lazım. Biz elimizden geleni yapacağız, inanıyoruz ki eser bırakanlar devamlı hayırla anılacaklar" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleşti ve depremzede vatandaşlara konutların anahtarları teslim edildi. Törende; 3 bin 614 konutun hak sahibi belirlendi. - HATAY
Son Dakika › Politika › Bakan Özhaseki, 'TOKİ'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı' - Son Dakika
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Pehlivan, misafirlerine hitap ederek şehitlerin önemini vurguladı ve devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal ve Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde esnafla sohbet etti ve alışveriş yaptı. Konyaaltı ilçesinde de vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener, partisinin adaylarına oy istedi.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski bir polis memuru da yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili incelemelerde bulundu. Bayraktar, yapılan çalışmaların devam ettiğini ve halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir durum olmadığını belirtti.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah imalathanesi ve ikamette yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca idari yaptırım kapsamında 5 adet av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlar tarafından adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tavuş ilinin sınır bölgelerini ziyaret ederken yaptığı açıklamada, 'Ermenistan, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunu Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse bu durum savaşa yol açabilir' dedi. Azerbaycan ise işgal edilen 4 köyün geri verilmesini talep ediyor.
Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'a gelerek Sarıçay Barajı'nın tamamlanma oranını açıkladı. Barajın yüzde 44'ü tamamlandı ve yıl sonuna kadar yüzde 51 tamamlanması planlanıyor. Barajın tamamlanmasıyla Kuşadası ve Söke'nin su sorunu 2060 yılına kadar çözülecek.
İlk iki etabı tamamlanan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Parkta yürüyüş ve bisiklet yolu, kafe, ibadethane, otopark, büfe, wc, seyir terasları, çocuk oyun alanları gibi birçok hizmet bulunuyor.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek cami ve cemevi arasındaki birlikteliği vurguladı.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?