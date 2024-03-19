Bakan Özhaseki, "TOKİ\'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı"

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin 22 yılda 1 milyon 340 bin konut inşa ettiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi programlara katılmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Özhaseki'nin ilk programı Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde 5 bin 807 bağımsız birimin temel atma töreni oldu. Bakan Özhaseki, Antakya'daki temel atma töreninin ardından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen kura çekim ve anahtar teslim törenine katıldı. İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da telekonferans yoluyla katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutlarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirterek "Rabbim bir daha böyle felaketi hiç birimize yaşatmasın, diye dua ediyorum. O günden beri hiç durmadan çalıştık, bir saniye bile boşa geçirmedik. Şimdi burada hak sahiplerine evlerini vereceğiz. Geçen ay 7 bin civarında konutumuzu Hatay'da dağıttık, bu günde burada 3 bin 600 civarında konutumuzu dağıtacağız. Çıkmayan kardeşlerimiz üzülmesinler, öbür ay çıkabilir. Öbür ay çıkmazsa diğer ay çıkar, sizler evlerinize oturuncaya kadar 'hakkımız Cumhurbaşkanına helal olsun, kardeşim senden de Allah razı olsun' deyinceye kadar buradayız gitmeyeceğiz. Bunu bilin, herkesin hakkını teslim edeceğiz" dedi.

"TOKİ'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı"

TOKİ'nin 22 yıl süreçte 1 milyon 340 bin konut inşa ettiğini dile getiren Bakan Özhaseki, "Biz tabiattaki hareketliliğe mani olamayız, 500' e yakın fay hattı var şu anda ve ne zaman, nerede kırılacak bilemiyoruz. Ama bizim bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Evlerimizi yaparken, zemin etütlerinden başlayarak titizlikle yapmamız icap ediyor. TOKİ'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı. Senelik 65 bin civarında bir konut yaptı. Bu depremlerde hiç birisi yıkılmadı. Deprem meselesi siyaset üstü bir iş, bizim bir an önce bütün şehirlerimizi depreme dirençli hale getirmemiz lazım. Evlerimizi sağlıklı hale getirmemiz lazım. Biz elimizden geleni yapacağız, inanıyoruz ki eser bırakanlar devamlı hayırla anılacaklar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleşti ve depremzede vatandaşlara konutların anahtarları teslim edildi. Törende; 3 bin 614 konutun hak sahibi belirlendi. - HATAY