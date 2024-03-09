Bakan Özhaseki Ümraniye'de üç projenin açılışını yaptı - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki Ümraniye'de üç projenin açılışını yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi'nin ve yapımları tamamlanan atık aktarma merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.

09.03.2024 21:21  Güncelleme: 21:31
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Bakan Özhaseki Ümraniye'de üç projenin açılışını yaptı

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım:

"Vaatlerimizi bir bir gerçeğe dönüştürdük"

Bakan Özhaseki:

"Bizim arkadaşlarımız gerçek belediyecilik yapıyorlar"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi'nin ve yapımları tamamlanan atık aktarma merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.

Ümraniye'de yapımı tamamlanan Osmangazi Millet Bahçesi, Sıfır Atık Proje Lansmanı ile Hekimbaşı ve Esenkent atık aktarma merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Kaymakamı Abdülaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekilleri, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.

"Bizim arkadaşlarımız gerçek belediyecilik yapıyorlar"

Açılışta konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, "Bizim arkadaşlarımız gerçek belediyecilik yapıyorlar, her gittikleri yerlerde imkanlar neyse onları seferber ediyorlar. Ama benim anlamakta güçlük çektiğim bir belediyecilik anlayışı çıktı. O da algı belediyeciliği. Gerçekten anlayamıyorum, İstanbul'a deprem gelecek deniyor, bütçe şu kadar ama algı operasyonları için ayrılan bütçe tam 2 misli ve sadece reklam için veriliyor. ve onlardan isteniyor ki biz tatile gidelim ama sen bizi çalışıyor gibi göster. Vatandaşların hakkından keserek sosyal medya fenomenlerine büyük paralar vererek algı operasyonları çekiyorlarsa benim şahsım adına hakkım haram olsun" dedi.

"Vaatlerimizi bir bir gerçeğe dönüştürdük"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Daha ilk günden kolları sıvadık, verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmaya başladık. Biz Ümraniye'ye daha yaşanılabilir bir Ümraniye sözü verdik. Ümraniye'ye şehrin cazibe merkezi olma sözü verdik. Daha fazla yatırım, daha fazla kalıcı eser sözü verdik. Her türlü olumsuzluğa rağmen, pandemiye, 6 Şubat depremlerine, yangın ve sel felaketlerine, salgının sebep olduklarına rağmen vaatlerimizi bir bir gerçeğe dönüştürdük" şeklinde konuştu.

İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden

147 bin metre kare alana inşa edilen ve İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olan Osmangazi Millet Bahçesi dumansız hava sahası olma özelliği taşıyor. Millet bahçesinde, doğalgaz ile çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin mangal yapmasına imkan sağlayan 5 adet barbekü alanı, bin 256 metrekare alana kurulan 300 kişilik kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitaba ev sahipliği yapan Osmangazi Millet Kütüphanesi bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Özhaseki Ümraniye'de üç projenin açılışını yaptı - Son Dakika

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