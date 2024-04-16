Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında kriz olduğu iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. Bakan Şimşek, ''Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz'' dedi.

16.04.2024 14:26  Güncelleme: 14:31
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31 Mart seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ciddi bir kriz yaşadığı ve hatta iplerin kopma noktasına geldiği iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sessizliğini bozdu.

SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Krizi küresel güçlerin çözdüğü haberleri sonrası sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

"PROGRAMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

"DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" dedi.

Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren açıklama: Cumhurbaşkanımızın desteği tam

İLK YALANLAMA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN GELMİŞTİ

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddiaya ilk yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelmişti.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası doğru değildir.

"HERHANGİ BİR GERGİNLİK YAŞANMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

"PROGRAM KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir" ifadeleri yer almıştı.

Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren açıklama: Cumhurbaşkanımızın desteği tam
Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren açıklama: Cumhurbaşkanımızın desteği tam
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek\'ten dedikoduları bitiren sözler

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • sebahattin şentürk: Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan 64 131 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Kendi marketi olan tarım kredinin etiketlerini belirlemeye bile gücü yetmiyor. 112 29 Zamkinos : Güldürdün beni sebo 81 20 mustafa sagdic: makarna lideri 68 32 Ali Durmaz: sebahattin sana çok gizli bir bilgi veriyorum. kulaklarını iyi aç. "dünya'nın bundan haberi yok. sizi kandırıyorlar" 38 8 mustafa sagdic: tamam 28 12
  • Harun Çelik: Sadece senin gibilerinin dünya lideri :) 71 33 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Önce 2024 yılının başından itibaren enflasyonda düşüş olacak dendi olmadı, sonra yılın 2. Yarısından itibaren düşüş olacak deniliyor, bakalım olacak mı? Olmazsa bu milleti kandırmaktan başka işiniz yok denilecektir, az kaldı bekliyoruz.. 70 13 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz: çalışanları ezmeye soyguna beraber devam ediyoruz sıkıntı yok diyor utanmadan 64 15 Yanıtla
  • Ali Durmaz: ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 44 8 Yanıtla
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