Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek\'ten dedikoduları bitiren sözler

Politika

31 Mart seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ciddi bir kriz yaşadığı ve hatta iplerin kopma noktasına geldiği iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sessizliğini bozdu.

SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Krizi küresel güçlerin çözdüğü haberleri sonrası sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

"PROGRAMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

"DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" dedi.

İLK YALANLAMA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN GELMİŞTİ

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddiaya ilk yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelmişti.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası doğru değildir.

"HERHANGİ BİR GERGİNLİK YAŞANMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

"PROGRAM KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir" ifadeleri yer almıştı.