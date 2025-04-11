Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı - Son Dakika
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Politika

Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı

Bakan Şimşek\'ten Özgür Özel\'e \'\'Utanmaz adam\'\' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik "Utanmaz adam" çıkışına yanıt verdi. Bakan Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel'e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor" açıklamasında bulundu.

11.04.2025 14:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yükselen döviz kurlarına karşı Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasına yönelik, '"Şimşek 'Yapmayın' demedi, pozisyon açmadı ve dedi ki: 'Rezervler bir gün satılmak için biriktirilir. O gün bugün mü? O gün bugün mü?" Utanmaz adam, çıldırıyorum" dedi. Bu sözlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Özel'e jet cevap geldi. Bakan Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel'e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK: İTİBAR SUİKASTİ

Özgür Özel'in kendisine yönelik ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı: Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz. Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

"YALAN SÖYLEMEK VE İFTİRA ATMAK YAKIŞMIYOR"

Sayın Özel'in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK'ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel'e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yükselen döviz kurlarına karşı Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasına yönelik açıklamasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Mehmet Şimşek sahtekar çıktı. Topladığı rezervler vardı, neye karşı? Enflasyon düştü diye, ekonomi korunaklı olsun diye. Bu ülkede bir demokraside yapılabilecek en yanlış iş yapıldı. Bütün dünyanın gözü önünde ülkenin en bilindik siyasi aktörlerinden birine siyasi operasyon çektiler. Bir sonraki cumhurbaşkanını hapse attılar. Ve bunun borsayı batıracağı dövizi fırlatacağı rezervlerin yakılacağı belli buna rağmen sustu, yapmayın demedi, pozisyon açmadı ve dedi ki rezervler bir gün satılmak için biriktiriliyor. O gün bugün mü! Utanmaz adam çıldırıyorum!

"ÇILDIRIYORUM"

"Rezervler Ekrem İmamoğlu tutuklandığı gün borsa düşmesin diye mi tutulur! Mehmet Şimşek bunu önlemeliydi. Demeliydi ki biz ekonomi yapacaksak demokrasi içinde kalacağız. Seçilmiş adamı hapse atarsan yabancı sermaye kaçar. Bu rezervler ne pahasına oldu biliyor musunuz? Bu iktidar gelmeden önce 8 çeyrek altın alan emekli maaşı 2,5 altına düştü. Emekliye para verilmesi para biriktirildi. Niye? Çünkü enflasyon çıkarsa faiz çıkıyor, onu bastırmak için başka bir şey yapmak lazım, onu vermezsen döviz fırlıyor, fırlamasın diye rezerv yakıyorsun! Akıllı olmak lazımdı. Demeliydi ki, böyle bir iş yapamayız, dünyaya anlatamayız demeliydi. Biliyor muydu? Bal gibi biliyordu. Niye? MASAK raporu var.. Şimşek 'Yapmayın' demedi, pozisyon açmadı ve dedi ki: 'Rezervler bir gün satılmak için biriktirilir. O gün bugün mü? O gün bugün mü?" Utanmaz adam, çıldırıyorum.

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Son Dakika Politika Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı - Son Dakika

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