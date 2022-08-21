Bakan Soylu: "3. bir tırın varlığı, polisin lastiğini patlattıkları, olayın farklı boyutu olduğunu iddia eden değerlendirmeler var. Tamamen gerçek dışı değerlendirmedir. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. O da vatandaşlarımıza yardım etmek için gelen bir kardeşimizdi"

-"Soruşturmalar sürüyor. Soruşturma tüm taraflarıyla yürüyor, bir tek eksik görsek biz hınçlanırız, bedelini ödetiriz"

-"Biri 26 bin 180, biri 27 bin 60. Buradan ihracat yapan bir firma. Şırnak menşeili bir firmaya taşıtma yaparak mamulleri götürmek için anlaşmışlar. Böyle bir şey söz konusu olsa savcılarımız ve kolluk güçlerimiz. Şoförlerin 2'si gözaltında. Takip etmek zorundayız. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız, sormak da zorundayız"

-"Soruşturma çok yönlü sürüyor derken sürücüsünden yoluna kadar, aracın teknik özelliklerine kadar soruşturma tüm yönleriyle sürmektedir. Sürücüler hangi saatte cep telefonu kullanmışa kadar soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü. Böyle bir şey söz konusu ise hesabı sorulur"

-"Acı üzerinden hiç olmayan bir meseleyi ortaya getirip buradaki insanların acısını yükseltmeye çalışmanın anlamı yok. Taziyelere insanların acısını hafifletmek için gidilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu taziye coğrafyasıdır. Dün akşamdan itibaren birçok tezvirat oldu. Böyle bir şey söz konusu değil"

-"Son aldığım bilgi zannediyorum 5 kişi hastanelerde. Onların da ağır bir durumları söz konusu değil"

MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep'te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.