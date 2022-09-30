BAKAN SOYLU AFETLER ÖNCESİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK - Son Dakika
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BAKAN SOYLU AFETLER ÖNCESİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK

30.09.2022 23:28

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Devletimizin gücü hasarları onarmaya yeter ama afetler olmadan önce birtakım önleyici tedbirlerin alınmasının önemini gördük dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Devletimizin gücü hasarları onarmaya yeter ama afetler olmadan önce birtakım önleyici tedbirlerin alınmasının önemini gördük dedi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan 3200 metrelik Büyükköy beldesi bağlantı yolunun hizmete açılması sırasında Vali Kemal Çeber, yolun yapımına destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla görüntülü aradı. Burada vatandaşlara seslenen Soylu, bağlantı yolunun olası afetlerde alternatif bir yol olarak hizmet vereceğini belirterek, 'Geçen yılki afette Cumhurbaşkanımız bizi Rize'ye gönderdiğinde bize açık bir talimat verdi. 'Afetle oluşan hasarları gidereceksiniz' dedi. Sahaya indiğimizde olası afetle karşı karşıya kalabileceğimiz riskleri Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla bir araya gelerek ihtiyaç olan yerleri tespit ettik. Güzel bir çalışma oldu. Hem maliyetleri çok az bir noktada tutarak ama birçok noktanın da yatırımını ihmal etmeden yarın olası bir sel hasarı ile karşı karşıya kaldığımızda daha çok bedel ödeyeceğimizi düşündüğümüz yerlere önleyici ciddi tedbirler almaya çalıştık. Bu yolda bunlardan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği bir vizyonu var. Devletimizin gücü hasarları onarmaya yeter ama afetler olmadan önce birtakım önleyici tedbirlerin alınmasının önemini gördük. Burada duvar tahkimatları yapıldı. Selden dolayı hasar gören yollara yenileyici çalışmalar yapıldı. Hem bundan sonra burası olası afetlerde alternatif bir yol olarak hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun? diye konuştu.

'46 YILDIR BEKLENEN YOLU BİTİRDİK'

Vali Kemal Çeber de bağlantı yolunun yapımının bölgede 46 yıldır beklendiğini belirterek, 'Rize'nin her yerinde olduğu gibi burada da coğrafya çok zor. Sayın bakanımız geçen yılki afet de bölgemize gediğinde en çok dile getirilen taleplerden birisi bu konu oldu. Sağ olsun bize gelen ödeneklerin dışında kendi kişisel gayretleriyle bu yolu yapacak bir ödeneği bize tahsis etti. İl Özel İdaremizle birlikte 46 yıldır beklenen bu yolu bitirdik. Bugün de keyifli bir sohbetle bu işi taçlandırmış olduk' dedi. (DHA)

YORUMLAR
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, polisevine saldıran teröristle ilgili iddiası Soylu'yu sinirlendirdi: Şimdi de PKK'nın sözcülüğüne mi soyundun? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, polisevine saldıran teröristle ilgili iddiası Soylu'yu sinirlendirdi: Şimdi de PKK'nın sözcülüğüne mi soyundun? Rize'de 46 yıl sonra çözülen yol sorunu vatandaşlarca sevinçle karşılandı Rize'de 46 yıl sonra çözülen yol sorunu vatandaşlarca sevinçle karşılandı
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Güneysu, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BAKAN SOYLU AFETLER ÖNCESİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK - Son Dakika

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