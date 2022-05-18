Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti - Son Dakika
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Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

18.05.2022 01:31
Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.

Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti. Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Muhammed Farazmand'ı kabul etti. Görüşmede; Terörizm ile Mücadelede İşbirliği Afganistan'daki son durum ve Düzensiz Göçle Mücadele ile Sınır Güvenliği konuları değerlendirildi" denildi.


Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti
Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti
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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Ankara, İslam, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti - Son Dakika


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