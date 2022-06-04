Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı - Son Dakika
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Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı

04.06.2022 23:25
Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in kızının düğün törenine katılmak için Kayseri'ye geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in kızının düğün törenine katılmak için Kayseri'ye geldi. Soylu, çiftin nikah şahidi oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in kızı Esra ile Mehmet Yücesoy'un düğün töreni için havayolu ile Kayseri'ye geldi. Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret eden Bakan Soylu, ardından düğünün yapıldığı salona geldi. Bakan Soylu, genç çiftin nikah şahidi oldu. Çifte mutluluklar dileyen Bakan Soylu, düğünün ardından kentten ayrıldı.


Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı
Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı
Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı
Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı - Son Dakika

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