İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in kızı Esra ile Mehmet Yücesoy'un düğün töreni için havayolu ile Kayseri'ye geldi. Vali Gökmen Çiçek 'i makamında ziyaret eden Bakan Soylu, ardından düğünün yapıldığı salona geldi. Bakan Soylu, genç çiftin nikah şahidi oldu. Çifte mutluluklar dileyen Bakan Soylu, düğünün ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı - Son Dakika

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