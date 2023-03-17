Bakan Soylu: "Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler. - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler.

17.03.2023 16:37

Bakan Soylu: "Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler.

Bakan Soylu: "Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler. Bunların Allah korkusu olduğunu sanmıyoruz. Gazetecilik değildir palyaçoluktur"

-"Hemşehrilerimiz bizi biraz maruz görsünler. Suyu 5 itibarıyla vereceğiz"

-"100'ün üzerinde tanker getirdik. İçme suyu getirdik, 100 tırın üzerinde"

-"Böyle bir riskle karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız suyu zamanında kapattılar. Su arıtma sisteminde temiz hale geliyor"

-" Şanlıurfa'da ölüm sayımız 12'ydi. Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti"

ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Allah, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler. - Son Dakika


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