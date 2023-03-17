Bakan Soylu: "Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler. Bunların Allah korkusu olduğunu sanmıyoruz. Gazetecilik değildir palyaçoluktur"
-"Hemşehrilerimiz bizi biraz maruz görsünler. Suyu 5 itibarıyla vereceğiz"
-"100'ün üzerinde tanker getirdik. İçme suyu getirdik, 100 tırın üzerinde"
-"Böyle bir riskle karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız suyu zamanında kapattılar. Su arıtma sisteminde temiz hale geliyor"
-" Şanlıurfa'da ölüm sayımız 12'ydi. Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti"
ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.
Son Dakika › Politika › Bakan Soylu: 'Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler. - Son Dakika