Bakan Soylu'nun Gazi Mahallesi'nde bulunan CHP standında söyledikleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun Gazi Mahallesi'nde bulunan CHP standında söyledikleri ortalığı karıştırdı

25.05.2023 17:01

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri kapsamında İstanbul Gazi Mahallesi'nde çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP standındaki partililer arasında gerilim yaşandı. Bakan Soylu, seçim otobüsünden kendisini yuhalayan kalabalığa "PKK ile iç içe girmişsiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için İstanbul Gazi Mahallesi'ne geldi. Mahalledeki temasları sırasında Bakan Soylu ile CHP standındaki partililer arasında tartışma çıktı.

"PKK İLE İÇ İÇE GİRMİŞSİNİZ"

Mahalleden seçim otobüsüyle geçen Bakan Soylu'yu kalabalık bir grup, "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile protesto etti. Soylu, kalabalığa, "Nasıl CHP bu, PKK ile iç içe girmişsiniz. Hayırlı günler" diye seslenince ortalık karıştı. Gruptakiler, Soylu'yu yuhlamaya başladı.

GÖZALTILAR VAR

Soylu'ya tepki gösteren vatandaşlara polis müdahale etti. Yaşanan arbede de bazı vatandaşlar gözaltına alındı. Yaşananların ardından Bakan Soylu, mahalleden ayrıldı.


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