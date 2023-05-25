İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için İstanbul Gazi Mahallesi'ne geldi. Mahalledeki temasları sırasında Bakan Soylu ile CHP standındaki partililer arasında tartışma çıktı.
Mahalleden seçim otobüsüyle geçen Bakan Soylu'yu kalabalık bir grup, "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile protesto etti. Soylu, kalabalığa, "Nasıl CHP bu, PKK ile iç içe girmişsiniz. Hayırlı günler" diye seslenince ortalık karıştı. Gruptakiler, Soylu'yu yuhlamaya başladı.
Soylu'ya tepki gösteren vatandaşlara polis müdahale etti. Yaşanan arbede de bazı vatandaşlar gözaltına alındı. Yaşananların ardından Bakan Soylu, mahalleden ayrıldı.
Son Dakika › Politika › Bakan Soylu'nun Gazi Mahallesi'nde bulunan CHP standında söyledikleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika