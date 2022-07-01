Bakan Soylu'nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor

01.07.2022 18:42
Bakan Soylu'nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor

Bartın'da 5 gündür sel ve taşkınlarının yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesini ziyaret etti.

Bartın'da 5 gündür sel ve taşkınlarının yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesini ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Bartın kent merkezinde taşkınlardan etkilenen Gölbucağı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve akabinde Şadırvan Camisi'nde Cuma namazını kılan Bakan Soylu, Şadırvan ve Hükümet Caddeleri'ndeki vatandaşlarla selamlaşıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yalı mevkiinde konuşlu olan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katılan Bakan Soylu, daha sonra ise Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki taşkın yaşanan noktalarda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Kumluca beldesinden Karabük'ün Yenice ilçesine hareket etti. - BARTIN

YORUMLAR
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KASTAMONU - Bakan Kurum,selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu KASTAMONU - Bakan Kurum,selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu Bakan Kurum, Karabük'te selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu (2) Bakan Kurum, Karabük'te selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu (2)
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor - Son Dakika

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