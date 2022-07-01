Sabah saatlerinde Bartın kent merkezinde taşkınlardan etkilenen Gölbucağı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve akabinde Şadırvan Camisi'nde Cuma namazını kılan Bakan Soylu, Şadırvan ve Hükümet Caddeleri'ndeki vatandaşlarla selamlaşıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yalı mevkiinde konuşlu olan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katılan Bakan Soylu, daha sonra ise Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki taşkın yaşanan noktalarda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Kumluca beldesinden Karabük'ün Yenice ilçesine hareket etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Soylu'nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor - Son Dakika

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