Bakan Tekin acı haberi Tokat'ta aldı, programlarını yarıda kesip Ankara'ya döndü - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin acı haberi Tokat'ta aldı, programlarını yarıda kesip Ankara'ya döndü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği sırada, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın ölüm haberini alarak programlarını yarıda kesip Ankara'ya döndü. Karaaslan, uzun süredir beyin kanaması sonucu tedavi görüyordu ve cenazesi bugün defnedilecek.

29.03.2024 18:41
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Bakan Tekin acı haberi Tokat'ta aldı, programlarını yarıda kesip Ankara'ya döndü

TOKAT - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tokat'ta geldi. Bakan Tekin, AK Parti Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı olan aile dostunun ölüm haberini aldığı için Tokat programlarını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak okul ziyaretleri yaptı. Ziyaretlerde öğrencilere çanta hediye eden Bakan Tekin, öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, aldığı bir haberle Tokat programlarını yarıda kesti.

Aile dostu olan AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın ölüm haberini alan Bakan Tekin, Tokat programlarını iptal ederek özel aracıyla Ankara'ya hareket etti.

Karaaslan'ın yaklaşık 2 aydan beri geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Karaaslan'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hacılar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin acı haberi Tokat'ta aldı, programlarını yarıda kesip Ankara'ya döndü - Son Dakika

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