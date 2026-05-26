Bakan Tekin\'den CHP\'ye Sert Eleştiri: \'Allah Bizleri Büyük Bir Felaketten Korumuş\'

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Kurban Bayramı için geldiği memleketi Erzurum'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada CHP'deki olaylarla ilgili yaptığı değerlendirmede Tekin, "Önceki genel başkanların fotoğrafları, biri geliyor onu indiriyor, öbürü geliyor onu indiriyor. Yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet okuyor, bela okuyor. Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş" dedi.

Erzurum Yakutiye Kent Meydanı'nda yapılan bayramlaşma programına milletvekilleri, belediye başkanları, parti teşkilatları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve parti yöneticileri vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, dünyanın çok kaotik günlerden geçtiğini hatırlatarak, "Etrafımız bir ateş çemberi. Sadece Türkiye'nin etrafı değil, dünyanın birçok bölgesinde savaş, insan hakları ihlalleri, demokrasi ihlalleriyle karşı karşıyayız. ve dünyanın neresine gidersek gidelim. Bize 'İyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyorlar. Bu bana inanılmaz gurur veriyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten çok zor dönemleri, onun liderliği, onun karizmatik otoritesi sayesinde sağlıkla, sıkıntı yaşamadan aştık. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakın ben buraya her bayram geliyorum. Her bayram Allah razı olsun. Bir öncekine göre daha coşkulu birlik ve beraberliğimizi daha güçlü hissettiğimiz bir bayramlaşma töreni yapıyoruz. Biz buradan İbrahim başkanım liderliğinde ve Mehmet Sekmen başkanın ağabeyliğiyle, milletvekillerimizle beraber çok örnek teşkil edebilecek bir birlik beraberlik sunuyoruz. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız geliyor, Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygısını sunuyor, teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisinden öncekine teşekkür ediyor. Milletvekillerimiz, eski vekillerimiz, eski il başkanlarımız konuşuyor" dedi.

"Yeterince şaibe zaten orada var"

Bakan Tekin, CHP'de yaşanan olaylara dikkat çekerek, "Peki geçtiğimiz hafta bir siyasi partinin genel merkezinde neler yaşadık. Önceki genel başkanların fotoğrafları, biri geliyor onu indiriyor, öbürü geliyor onu indiriyor. Yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet okuyor, bela okuyor. Şimdi Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş diye eminim hepiniz dua ediyorsunuzdur. Gerçekten böylesine kaotik bir ortamdan, böylesine tartışmaların olduğu bir ana muhalefetin olmasından dolayı ben şahsen rahatsızım. Peki nasıl bakıyoruz mevzuya? Biz şöyle bakıyoruz. Türkiye bu işleri keşke hiç yaşamasaydı. Rahmetli Erbakan hoca derdi ki, 'Biz onların birbirlerini tanıdığı kadar onları iyi tanımayız. Bir şeyler söyleniyorsa doğrudur' diyordu. Ben de öyle bakıyorum şahsen. ve şöyle değerlendiriyorum. CHP'nin önceki genel başkanı, Tayyip Erdoğan'ı suçlamak yerine, bir önceki kurultayda tartışmalı, şaibeli kurultaydan şikayetçi olan delegeleri ikna etmeyi tercih etseydi. Onları davet edip, onlara yaptıkları şeyin hukuka uygun olduğu anlatıp onları ikna etmeyi başarabilseydi bunların hiçbirisini yaşamayacaktık. Dolayısıyla bu olayın arkasında başka bir şaibe aramaya gerek yok. Yeterince şaibe zaten orada var. Ben Allah'a hamd ediyorum. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz ve AK Parti ailesi gibi birbirine kenetlenmiş bir ailemiz var" şeklinde konuştu. - ERZURUM