Bakan Tekin\'den Ramazan Genelgesi Eleştirilerine Yanıt

19.02.2026 13:43
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ramazan genelgesine gelen eleştirileri sosyal medya üzerinden yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara gönderilen ramazan genelgesine eleştirilerle ilgili olarak, "Sosyal medyada okuma yazma bilmeyen insanlar ki ünvanları var bunların, bildiri yayınlamışlar. Şimdi yayınladıkları bildiride kullandıkları şeye bakın. Ben yazıda anayasadan, kanunlardan, milli birlikten, dayanışmadan bahsetmişim adam 'Talibanizm' diyor." dedi.

Palandöken ilçesinde Makbule Küçükçalık İlkokulu'nun açılışını yaptıktan sonra öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) farklı görevlerinin olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'i kuranların bu iki kurumdan da başka beklentileri olduğunu dile getiren Tekin, "Biz de öğretim işi yapacağız ama asıl bizim eğitim yapmamız lazım. Hangi konuda eğiteceğiz? Bu çocukları bu milletin bir ferdi olmaktan, bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan gurur duyan bireyler olarak yetiştirmek bizim asli işlerimiz. Bunu yaptıktan sonra öğretim işi devreye giriyor. Bu sadece bizim değil, ailelerin de işi ama biz bunu da gündemimize alacağız." ifadelerini kullandı.

Tekin, bazı değerlerin içinin boşaltılmaya başlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son birkaç yıldır sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bu konuların biraz eksik olduğunu gördüğümüz için aile, milli birlik, bağımsızlık, vatandaşlık, vatanseverlik gibi kavramların içinin boşalmaya başladığı, küresel dünya vatandaşlığı gibi bazı kavramların empoze edildiği bir dünya yaşıyoruz şu anda. Çocuklarımızın bir şekilde bu değerlere sahip olması lazım. Bize canlarını feda ederek bu toprakları vatan olarak emanet eden atalarımıza başka türlü vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Ondan hareketle biz geçen sene 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' teması başlattık. Bu yıl eylül ayında 'Mavi Vatan' üst başlığıyla yeşil ve orman üzerine. Bu coğrafyadaki maddi manevi her şey bize emanet. Bu bilinçle korumamız gerekir mantığıyla bir süreç başlattık. Bu yıl şubat ayının ilk haftasında da bayrak temasıyla okullarımızı açtık. Yani burada yapmak istediğimiz şey şu. Eğitim öğretim sürecini takip ettiriyoruz ama çocuklarımıza bizi bir arada tutan değerleri bir farkındalık oluşturarak, çocuklarımızın okulunun bu anlamdaki işlevini görmelerini sağlamak."

Bunu yaptıklarında toplumun tamamının, televizyonların, gazetelerin o hafta bayrağı tartıştığını aktaran Tekin, her yerde bayrakla ilgili görsellerin paylaşıldığını anlattı.

"Genelgede kimsenin dini inancını sorgulamadık"

Tekin, yayınlanan ramazan genelgesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Biz size gönderdiğimiz genelgede kimsenin dini inancını sorgulamadık. Çünkü o bizim işimiz değil. Kimin oruç tuttuğu, kimin tutmadığı o da beni ilgilendirmiyor, o başka bir konu. Biz neredeyiz? Biz ramazan ayında evinde pişen yemeğin kokusuna komşusunu ortak etmek isteyen, hayır, dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıkartan, toplumda küslükleri ve dargınlıkları kaldıran, kötü davranmayı ve birbirimize kötü muameleyi en azından bir süre için kaldıran ve erteleyen, kardeşlik ikliminin oluştuğu bir şey... Bizim çocukluğumuzda böyleydi. Çocukken ramazanda top oynarken bile kavga etmezdik ki ramazanda kavga edilmez derdik. Mesele oruç tutup tutmamak değil, o başka bir şey."

Yani orada bizim milli bir değerimiz bu. Biz bunu yaptık. Dün sosyal medyada okuma yazma bilmeyen insanlar ki unvanları var bunların, bildiri yayınlamışlar. Şimdi yayınladıkları bildiride kullandıkları şeye bakın. Ben yazıda anayasadan, kanunlardan, milli birlikten, dayanışmadan bahsetmişim adam 'Talibanizm' diyor. Yani bunu nereden çıkartıyorsunuz. Bir sonraki paragrafta da çok enteresan, yani yukarıda 'Talibanizm' diyor altta da diyor ki 'Trump'ın bu bölgedeki payandası olmak.' Şimdi Taliban mı Trump mı? bir karar verin. Burada çok açık bir şekilde toplum değerlerini, toplumun bu konudaki hassasiyetini bilmeyen insanların uydurduğu dedikodular."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Sosyal Medya, Politika

