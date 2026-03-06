Bakan Tekin: Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için çok yoğun çaba gösterdik - Son Dakika
Bakan Tekin: Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için çok yoğun çaba gösterdik

06.03.2026 13:20
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bir öğretmen arkadaşımız şehit oldu. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hükümetlerimiz döneminde, genel anlamda şiddet, özel olarak da eğitim çalışanlarına yönelik şiddetini azaltılması için çok yoğun bir çaba gösterdik. En son Öğretmenlik Mesleği hakkında kanunda da eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezalarla ilgili ağırlaştırma yaptık. Elimizden geldiğince bu konuda tedbirleri alıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün Karaman'a geldi. İlk olarak Karaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Yusuf Tekin, İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in, öğrencisi tarafından uğradığı saldırıya değindi. Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Bu hafta içerisinde yaşadığımız elim bir olay var. Bir öğretmen arkadaşımız şehit oldu. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hükümetlerimiz döneminde, genel anlamda şiddet, özel olarak da eğitim çalışanlarına yönelik şiddetini azaltılması için çok yoğun bir çaba gösterdik. En son Öğretmenlik Mesleği hakkında kanunda da eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezalarla ilgili ağırlaştırma yaptık. Elimizden geldiğince bu konuda tedbirleri alıyoruz. Yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim ve öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli bir biçimde eğitim öğretim verilmesi için alınması gereken tedbirler her neyse onu alacağız. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız da bizden bu konuda gerekli raporları aldı. Ben tekrar bütün eğitim camiamıza ve özelde de Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

Bakan Tekin, daha sonra TOKİ Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaynak: DHA

