Bakan Tekin: Eğitimde yapılanlar bir devrim - Son Dakika
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Bakan Tekin: Eğitimde yapılanlar bir devrim

Bakan Tekin: Eğitimde yapılanlar bir devrim
03.06.2026 12:57
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de derslik sayısının 2002'den bu yana katbekat arttığını belirterek, eğitim altyapısındaki gelişmelerin uluslararası alanda devrim olarak nitelendirildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'nin eğitim öğretime fiziki altyapı, teknolojik altyapı açısından yaptıklarımızı anlattığımızda herkes bunun bir devrim olduğunu kabul ediyor." dedi.

Tekin, Çamoluk ilçesindeki Mustafa Ayaksız İlkokulu ile Hacı Şevket Ayaksız Camisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Çünkü başka bir örneğini görmedim. Hele bugünlerde belediyelerde yolsuzluklar, usulsüzlükler ve benzeri üzerinden Türk siyasal hayatında bambaşka bir tartışma yürürken, kendi cebinden belediye hizmetlerinde kullanmak üzere iş yeri açan belediye başkanı bir alkışı ve teşekkürü hak ediyor." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır bakanlık görevini yürüttüğüne işaret eden Tekin, bu sürede sadece "Bu hayır yarışında ben de varım" diyen iş ve gönül insanlarına, memleket sevdalılarına teşekkür etmek için hayırseverlerin yaptığı okulların açılış törenlerine katıldığını belirtti.

Tekin, hem okulu hem de camiyi yaptıran iş insanı Ahmet Ertuğrul'a teşekkür etti, Allah'tan hayırlarını kabul etmesi temennisinde bulundu.

AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de 350 bin civarında derslik olduğunu ifade eden Tekin, bu dersliklerin yaklaşık yarısının deprem, ekonomik ömrünü tamamlamaları ya da daha büyüklerinin yapılması nedeniyle yıkıldığını anlattı.

Tekin, Türkiye genelinde 750 bin derslik olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"2002'den önce 150-200 bin arasında sınıfımız var elimizde, şu anda 750 bin yani o güne kadar var olan derslik sayısını katbekat artacak kadar derslik yapmışız. Peki nasıl yaptık bunu? Niye o güne kadar bu kadar yapılmadı da o günden sonra bu kadar çok derslik, sınıf yapıldı? Çünkü çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğini memleketin birinci meselesi olarak gören bir Cumhurbaşkanımız var. Ülkemizin her bütçesinde, 'Birinci sırayı eğitime, okullara, öğretmenlerimize, çocuklarımızın geleceğine vereceğiz' diyen bir Cumhurbaşkanımız var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tekin, "Neden olduğunu da söyleyeyim. Bundan yaklaşık 15 gün önce Londra'daydık. Türkiye'nin eğitim öğretime fiziki altyapı, teknolojik altyapı açısından yaptıklarımızı anlattığımızda herkes bunun bir devrim olduğunu kabul ediyor. Bize bu duyguyu yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." dedi.

Bakan Tekin, hizmetlerin yapılmasında seçmenlerin duaları, yardımları ve desteklerinin de önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerde yüzde 87 destek veren Çamoluk halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Yusuf Tekin, protokol üyeleri ve öğrenciler kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Programa, Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Çamoluk Kaymakamı Abdul Aziz Demirtaş, Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin: Eğitimde yapılanlar bir devrim - Son Dakika

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