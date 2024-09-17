Bakan Tekin Erzurum'da Yöresel Ürünler Çarşısının Açılışını Yaptı - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin Erzurum'da Yöresel Ürünler Çarşısının Açılışını Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bölgedeki üreticilerin ürünlerini pazarlayacakları mekanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı ve projenin ekonomik ve kültürel faydalar sunacağını belirtti.

17.09.2024 19:33
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Bakan Tekin Erzurum'da yöresel ürünler çarşının açılışını yaptı

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da yöresel ürünler çarşısı açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli problemlerinden birisinin ürettikleri ürünleri pazarlayabilecek sağlıklı mekanları olmaması olduğunu belirterek, "Biz köylerimizden iki kasa meyveyi Erzurum'a göndermek için saatlerce araç beklediğimizi, gönderdikten sonra gün içerisinde o meyvenin deforme olduğunu, ürettiğimiz ürünleri tanıtamadığımızı kendi çocukluğumdan gençliğimden iyi biliyorum. Bu güzergahta artık tünelinde yapılmasıyla beraber işlek bir hale gelecek inşallah. Hal böyle olunca da bölgede yaşayan hemşehrilerimizin ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri böyle nezih alanlara ihtiyacı vardı. Ben bu bölgedeki yöresel lezzetlerin bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacak şekilde pazarlanmasına katkı vermesi için amaçlanan bu proje gerçekten destekliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in üçüncü döneminin ustalık dönemi olduğunu ve çok ciddi konulara el attığını ifade eden Bakan Tekin. "Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde bu dönemde yapacağı işlerin heyecanını anlatırken gözlerinden hissediyorum. Ben bu dönemde belediyecilik anlamında ciddi bir farkındalık oluşturacak hizmetler olacağını tahmin ediyorum. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz dönemde bazı bölgelerde hayata geçirdiği yöresel mimari ve giydirme, ilçelerimizin özellikle gerçekten cehresini değiştirmişti. Şimdi bunları da yayarsak belediyecilik anlamında ciddi bir hizmet olmuş olacak. Yöremizin insanlarının ürünlerini pazarlaması açısından onlara ekonomik anlamda ciddi bir kalkınma olacak ama hepsinden önemlisi bölgemizin hem kültürel anlamda hem de sosyal anlamda tanıtımı açısından çok faydalı bir girişim olacak. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yöresel ürünler çarşımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada ticaret yapacak hemşehrilerimize bol hayırlı kazançlar temenni ediyorum. İnşallah kendisinden beklenecek işlevi yerine getirecek bir faaliyet alanı olur, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı ve stantlar kesildi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e Tortumspor forması hediye edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin Erzurum'da Yöresel Ürünler Çarşısının Açılışını Yaptı - Son Dakika

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