Bakan Tekin, Liberal Düşünce Kongresi\'nde Eğitim Vizyonunu Paylaştı

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'i Ürgüp ilçesinde düzenlenen "2024 Liberal Düşünce Kongresi"ne katıldı.

Etkinlik, Liberal Düşünce Topluluğunca ilçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlendi.

Programa katılan Bakan Tekin, bakanlığının çalışmalarını anlatarak, milli eğitim istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milli eğitimin, yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen, 18 milyon öğrenci ve 75 bin eğitim kurumuna sahip bir camia olduğunu ifade eden Tekin, son 22 yılda eğitimde gelinen aşamaya ilişkin verileri paylaştı.

Tekin, 2002 yılında 36 olan derslik başına düşen öğrenci sayısının 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye gerilediğini, benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da önemli ölçüde azaltıldığını ifade etti.

Türkiye'nin eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibarıyla OECD ortalamalarını yakaladığını kaydeden Tekin, eğitimin her alanında değişim ve gelişim yaşandığını belirtti.

Bakan Tekin, eğitimde, müfredattan ders kitaplarının içeriklerine, sınav uygulamalarına kadar pek çok alanda özgürlükçü bakış açısı ile adımlar atıldığını vurguladı.