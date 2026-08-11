Bakan Tekin: "Milli birliğimiz ve kardeşliğimiz bu coğrafyanın en kadim değerlerinden" - Son Dakika
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Bakan Tekin: "Milli birliğimiz ve kardeşliğimiz bu coğrafyanın en kadim değerlerinden"

Bakan Tekin: "Milli birliğimiz ve kardeşliğimiz bu coğrafyanın en kadim değerlerinden"
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak'ta İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası belediye ve parti ziyaretleri yaptı; 'Terörsüz Türkiye' sürecine toplumsal sahiplenme çağrısında bulundu. Eğitimdeki gelişmelere dikkati çeken Tekin, gençlerle de bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli birliğimiz, kardeşliğimiz bu coğrafyanın en kadim değerlerinden bir tanesi. Siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeksizin toplumun bütün kesimlerinin sürece sahip çıkması gerekiyor. Bu millete olan borcumuz, bu bayrağa olan borcumuz, bu devlete olan borcumuz. Gelin hep beraber bu borcumuzu ödeyelim, ödemek için çaba sarf edelim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla Şırnak'ta gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından kentte bir dizi temas ve programa katıldı. Toplantının ardından Şırnak Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile bir araya geldi. Tekin, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şırnak İl Başkanlığı'nı, ardından AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'na geçerek İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililer ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin özellikle 1990'lı yıllarda siyasi cinayetler, faili meçhuller, terör olayları ve toplumsal ayrışmalarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ülkede kimseye dini inancından ya da etnik kimliğinden dolayı ayrımcılık yapılması gerektiğini söyleyen Bakan Tekin, herkesin bu ülke için askerlik yaptığını, çalıştığını, bu milletin bir ferdi olduğunu ifade etti. İmam hatip mezunu olması nedeniyle geçmişte çeşitli sorunlar yaşadığına değinen Bakan Tekin, ötekileştirilen insanların haklarının savunulmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu ülkede etnik ya da dini kimliğinden dolayı ötekileştirilen, temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkes benim kardeşimdir. Onun hakkını savunmak da benim boynumun borcudur" dedi.

Şırnak'ın eğitim alanındaki gelişimine ilişkin rakamları paylaşan Tekin, "2002 yılında kentte derslik başına düşen öğrenci sayısı 50-51 seviyesinde. Şırnak'ta derslik başına düşen öğrenci sayısı 50'lerden 21-22'ye düştü. Böyle bir Şırnak vardı. 2002'de AK Parti iktidarıyla beraber Türkiye'de hem demokratikleşme anlamında çok ciddi adımlar atıldı hem de somut maddi kalkınma göstergeleri açısından çok önemli adımlar atıldı" diye konuştu.

"Bu sürece hep beraber sahip çıkalım"

"Terörsüz Türkiye" hedefinin toplumsal sahiplenmeyle başarıya ulaşabileceğini vurgulayan Bakan Tekin, "Hep beraber el birliğiyle milletvekillerimizin bu çabasını, siyasetçilerimizin bu duruşunu sonuçlandıracak, nihayete erdirecek çabayı destek olarak sokakta, kafeteryada, birlikte bulunduğumuz insanlarla, birlikte bulunduğumuz her ortamda bu sürece destek olarak biz de üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirelim" şeklinde konuştu.

"Milli birliğimiz ve kardeşliğimiz bu coğrafyanın en kadim değerlerinden"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Tekin, modelin temel hedeflerinden birinin milli birlik ve kardeşlik anlayışını güçlendirmek olduğunu söyledi. Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle aslında yapmak istediğimiz şey bugün Terörsüz Türkiye ile konuştuğumuz şeyleri hayata geçirmek idi. Milli birliğimiz, kardeşliğimiz bu coğrafyanın en kadim değerlerinden bir tanesi. Siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeksizin toplumun bütün kesimlerinin sürece sahip çıkması gerekiyor. Bu millete olan borcumuz, bu bayrağa olan borcumuz, bu devlete olan borcumuz. Gelin hep beraber bu borcumuzu ödeyelim, ödemek için çaba sarf edelim" dedi.

Bakan Tekin gençlerle buluştu

Bakan Tekin, kentteki programının son bölümünde Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Tekin, öğrencilerin ve gençlerin sorularını yanıtladı. Eğitim, gençlerin geleceği, Türkiye'nin eğitim politikaları ve gençlerin beklentilerine ilişkin soruları cevaplayan Tekin, gençlerin görüş ve önerilerini dinledi. Program, Bakan Tekin'in gençlerle gerçekleştirdiği soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin: 'Milli birliğimiz ve kardeşliğimiz bu coğrafyanın en kadim değerlerinden' - Son Dakika

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