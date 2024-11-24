Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Bakan Tekin, Öğretmenler Günü\'nde Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, öğretmenler adına saygı duruşunda bulundu.

24.11.2024 10:29  Güncelleme: 10:32
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN AYDINLIK YARINLARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96'ncı yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir. 'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ideali ile yola çıktığımız bu tarihi süreçte; bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak' için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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