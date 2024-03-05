Bakan Tekin, Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi'ne katıldı

Politika

Bakan Tekin, "Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi" programına katıldı

KONYA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'nın manevi mimarlarından Tahir Büyükkörükçü Hoca'nın vefatının 13. yılı münasebetiyle düzenlenen "Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi" programına katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezindeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yapılan dua ile devam etti. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Medeniyetleri inşa eden, medeniyetleri ayakta tutan, bizim geleneğimizde şehirlerin ve medeniyetlerin manevi mimarları var. Anadolu'ya gittiğinizde her Anadolu şehrinde tarihin değişik dönemlerinde yaşamış Anadolu şehirlerini, kültür olarak, gelenek olarak ayakta tutan, o toplulukta birlik, beraberlik, bütünlük sağlayan kanaat önderleri olarak bilinen manevi mimarlar var. Fakat şöyle bir bahtsızlık yaşadık. Uzun bir süre Anadolu'nun birçok ilinde bu türden manevi mimarlar yetişmemeye başladı. Biraz çorak bir dönem yaşadık. Bu verimsiz dönemi kıran nadir şahsiyet Tahir Hoca. Biz Tahir Hoca'yı sevdik, uzaktan sevdik. Bugün huzurlarınızda üzerimizde emeği olan, düşünsel olarak, toplumumuzda, Konya'mızda emeği olan bir insanı, Milli Eğitim Bakanı olarak anmak üzere huzurlarınızdayım. Bu bahtiyarlık bizler için yeterlidir. Tahir Hoca bu anlamda Konya'nın geleneğine, kültürüne, birikimine, geçmişine layık bir şekilde Konya'dan son dönemde manevi mimardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Sultanü'l Vaizin merhum Tahir Büyükkörükçü Hocamızı anma, anlama ve dua gecesinde bir aradayız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Aramızdan ayrılıp Konya'mızı mahzun gönüllerimizi hazin bırakan Sultanü'l Vaizin merhum Tahir Büyükkörükçü Hocamızı anma, anlama ve dua gecesinde bir aradayız. Öncelikle bugün bir manevi buluşmaya iştirak etmek için özel olarak şehrimize gelen Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, rektörümüze, Ankara'dan gelen genel müdürlerimize, hocamızın ailesine ve Konyalılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Konya'mız tarihinin her döneminde alimlerin, ariflerin ve çok kıymetli şahsiyetlerin yurdu olmuş, onların hikmetli mesajlarıyla parlamış ve tüm dünyayı aydınlatmış bir şehirdir. Bu anlamda Konya'mızın en önemli manevi mimarlarından biri şüphesiz Tahir Büyükkörükçü hocam. Onun sohbetleri insanın içine işleyen, ruhu aydınlatan birer meşale gibiydi. Onun varlığı bize sevginin, sabrın ve hoşgörünün gücünü hatırlattı. O, insanları bir araya getiren, gönüller yapıcı bir köprüydü. Onun gönül dünyası o kadar zengin ve kucaklayıcıydı ki karşısındaki herkese değer verir, herkesi önem verirdi. Tahir Büyükkörükçü Hocamızı anmanın ötesinde onu anlamayı, yaşamayı ve şahsiyetini idrak ederek onun izinde nesiller yetiştirmeye vesile olmayı arzuluyoruz" dedi.

Tahir Büyükkörükçü Hoca'nın oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü ise babasının hayatından kesitler ve hatıralardan anlattı.

Program, konuşmalardan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Hocanın hayatını anlatan belgeselin izlenmesi ile son buldu.