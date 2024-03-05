Bakan Tekin, Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi'ne katıldı

Bakan Tekin, "Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi" programına katıldı
KONYA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'nın manevi mimarlarından Tahir Büyükkörükçü Hoca'nın vefatının 13. yılı münasebetiyle düzenlenen "Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi" programına katıldı.
Selçuklu Kongre Merkezindeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yapılan dua ile devam etti. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Medeniyetleri inşa eden, medeniyetleri ayakta tutan, bizim geleneğimizde şehirlerin ve medeniyetlerin manevi mimarları var. Anadolu'ya gittiğinizde her Anadolu şehrinde tarihin değişik dönemlerinde yaşamış Anadolu şehirlerini, kültür olarak, gelenek olarak ayakta tutan, o toplulukta birlik, beraberlik, bütünlük sağlayan kanaat önderleri olarak bilinen manevi mimarlar var. Fakat şöyle bir bahtsızlık yaşadık. Uzun bir süre Anadolu'nun birçok ilinde bu türden manevi mimarlar yetişmemeye başladı. Biraz çorak bir dönem yaşadık. Bu verimsiz dönemi kıran nadir şahsiyet Tahir Hoca. Biz Tahir Hoca'yı sevdik, uzaktan sevdik. Bugün huzurlarınızda üzerimizde emeği olan, düşünsel olarak, toplumumuzda, Konya'mızda emeği olan bir insanı, Milli Eğitim Bakanı olarak anmak üzere huzurlarınızdayım. Bu bahtiyarlık bizler için yeterlidir. Tahir Hoca bu anlamda Konya'nın geleneğine, kültürüne, birikimine, geçmişine layık bir şekilde Konya'dan son dönemde manevi mimardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
"Sultanü'l Vaizin merhum Tahir Büyükkörükçü Hocamızı anma, anlama ve dua gecesinde bir aradayız"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Aramızdan ayrılıp Konya'mızı mahzun gönüllerimizi hazin bırakan Sultanü'l Vaizin merhum Tahir Büyükkörükçü Hocamızı anma, anlama ve dua gecesinde bir aradayız. Öncelikle bugün bir manevi buluşmaya iştirak etmek için özel olarak şehrimize gelen Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, rektörümüze, Ankara'dan gelen genel müdürlerimize, hocamızın ailesine ve Konyalılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Konya'mız tarihinin her döneminde alimlerin, ariflerin ve çok kıymetli şahsiyetlerin yurdu olmuş, onların hikmetli mesajlarıyla parlamış ve tüm dünyayı aydınlatmış bir şehirdir. Bu anlamda Konya'mızın en önemli manevi mimarlarından biri şüphesiz Tahir Büyükkörükçü hocam. Onun sohbetleri insanın içine işleyen, ruhu aydınlatan birer meşale gibiydi. Onun varlığı bize sevginin, sabrın ve hoşgörünün gücünü hatırlattı. O, insanları bir araya getiren, gönüller yapıcı bir köprüydü. Onun gönül dünyası o kadar zengin ve kucaklayıcıydı ki karşısındaki herkese değer verir, herkesi önem verirdi. Tahir Büyükkörükçü Hocamızı anmanın ötesinde onu anlamayı, yaşamayı ve şahsiyetini idrak ederek onun izinde nesiller yetiştirmeye vesile olmayı arzuluyoruz" dedi.
Tahir Büyükkörükçü Hoca'nın oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü ise babasının hayatından kesitler ve hatıralardan anlattı.
Program, konuşmalardan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Hocanın hayatını anlatan belgeselin izlenmesi ile son buldu.
Son Dakika › Politika › Bakan Tekin, Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi'ne katıldı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ula ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Karabörtlen Mahallesi'ndeki kahvehanede mahalle sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi. Ziraat Bankası ATM'sinin yenilenmesi talebi üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüşen Ayaydın, yeni bir ATM'nin 15 gün içinde mahalleye geleceğini müjdeledi. Ayaydın, ayrıca sulama, içme suyu ve kara yolları gibi konularda da hızlı çözümler sunacağını belirtti. Arıcıların ve çiftçilerin sorunlarına da değinen Ayaydın, seçilmesi halinde MUSKİ Genel Müdürü'nü görevden alarak su faturalarını düşüreceğini ve imar sorunlarını çözeceğini ifade etti. Ayaydın, Ula'nın doğal gaza kavuşması ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışacağını vurguladı. Ayrıca, yeni evleneceklere bir yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceğini duyurdu.
Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları' programı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Filistin'e destek ve İslam'a olan desteğin vurgulandığı konuşmalar yapıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. İstanbul, 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il olurken, diğer büyükşehirlerde de çeşitli siyasi parti ve bağımsız adaylar seçime katılacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı dolayısıyla Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiğini ve Afrika açılımı adını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti. Gabon ile ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını belirten Kurtulmuş, Gabon'un normalleşme sürecine destek olacaklarını ve demokrasiyi tesis etmek için çalışacaklarını söyledi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunların çözümüne yönelik çabalarının desteklenmesini ele aldı. Başbakan Dibeybe ve ABD Temsilcisi Norland, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunlara çözüm geliştirme yönünde diyalog kurma çabalarına desteklerini teyit etti. Libya'da seçimlerin yapılmasına yönelik anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler uzun süredir gerçekleştirilememekte.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüştü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere Fildişi Sahili'ne gitti. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?