Bakan Tekin ve Çiftçi, bayram namazını Erzurum'da kıldı

20.03.2026 09:37
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Erzurum Ulu Cami'de kıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan bakanlar, cami çıkışı da bayram mesajı verdi.

Ramazan Ayı'nın son orucunu Erzurum'da açan ve bir dizi programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı'na da Erzurum'da girdiler. Bayram namazı için Ulu Cami'ye gelen her iki bakan, namaz sonrası cemaatle bayramlaştılar. Bayramlaşma sonrası cami çıkışında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayrama Erzurum'da girmenin mutluluğunu ifade etti.

"Bayram güzelliklere vesile olsun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayramda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Erzurumlularla olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek," İçişleri Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Bir Erzurumlu olarak da Erzurum'a yaptığı, bütün bölgeye yaptığı hizmetten dolayı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün Ramazan Bayramı. Bu yıl Ramazan Ayı Türkiye'nin tamamında, toplumun tamamında büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla kutlandı. Çocuklarımız, gençlerimiz, toplumumuz, milletimiz, Ramazan'ın bize sunduğu yardımseverlik, dayanışma, merhamet gibi duygu paylaşma gibi duyguları millet olmanın parçası olduğunu bildiğimiz duyguları hep beraber coşkulu bir biçimde yaşadık. Aynı şekilde bayrama da eriştik. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Milletimizin, İslam Aleminin bayramı mübarek olsun. İnşallah dünyada mazlumların insan hakları ihlallerinin sona erdiği, mazlumların haklarını elde ettiği, barışın egemen olduğu, demokrasinin egemen olduğu, insan haklarının egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz. Bu bayram buna vesile olur diyorum inşallah" şeklinde konuştu.

"Bayramlar geçmişin unutulmadığı müstesna günlerdir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da Ramazan Bayramı'nı yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, " Bir Ramazan Bayramı'na daha bizlere kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Allah bu Ramazan Ayında tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri de dergahında kabul ve makbul eylesin. Nice Ramazan bayramlarını sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuşturmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dini bayramlar; özellikle büyüklerin ziyaret edildiği, ellerinin öpüldüğü, küçüklerin sevindirildiği aynı zamanda kabirlerini de ziyaret edildiği, geçmişin unutulmadığı müstesna günlerdir. Bugünler birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, tabiri caizse toplumsal dayanışmamızın zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu müstesna günlere kavuşmaktan dolayı, Erzurum'da olmaktan dolayı da son derece mutlu, bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu şehirde iki buçuk yıl valilik yaptım, hizmet ettim. Bundan sonra da inşallah Erzurum'a sık sık gelmeyi, yine Dadaşlarla değişik bir vesilelerle bir arada olmayı istiyorum. Bayramlarda şehitlikleri de ziyaret ediyoruz. Bu aziz vatanı, cennet vatanı bizlere vatan yapan, kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad ediyoruz. Kahraman gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Allah nice bayramlara hep beraber hepimizi kavuştursun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
