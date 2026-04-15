Bakan Tekin'den Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin, "Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını görecek şekilde adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip edeceğiz." dedi.

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin soru üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Biz olaya gerçekten üzüldük. İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıkları birlikte süreci yürütüyoruz zaten. Biz olaydan haberdar olur olmaz bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız'dı. Programını yarıda keserek oraya geçti. Gün boyu oradaydı, sürekli iletişim halindeydik. Başkanımız bakanlık içerisindeki en yakın çalışma arkadaşlarımızdan birisi. Bugün sabah itibarıyla da konuyla doğrudan ilgili iki genel müdürümüz orada. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz. Valilikle sürekli irtibat halindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız."

Olaya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığına yönelik soruya Tekin, "Zaten biz bu tür olaylarda hemen soruşturma başlatırız. Soruşturma dediğimiz şey konuda yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir ama soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden hep beraber kaçınmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Bakan Tekin, olayın detaylarının soruşturmayla ilgili süreç tamamlandığında ortaya çıkacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bugüne kadar hiç soruşturma süreciyle ilgili olarak kesin kanaatler ortaya çıkmadan bir açıklama yapmadım, yapmam da. Bu konuyla ilgili de. Gazetelerde birileri yorumlar yapıyor, konuşuyorlar. Bunların hepsi bizim, müfettişlerimizin, hem bizim hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinin değerlendireceği şeylerdir. Kimseyi yanlış yönlendirmemek adına da sadece şunu söyleyeyim. Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını görecek şekilde adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip edeceğiz."

Olayda yaralananların son durumunun sorulması üzerine Tekin, "Hepsini takip ediyoruz. Valilik sürekli açıklama ve bilgilendirme yapıyor. Buraya gelmeden önce konuştuk. Yaralılarımızın, sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili, hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var. Onun dışındaki süreçleri takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Siverek'teki okul saldırısı sonrası okullardaki güvenlik önlemlerinin tekrar gündeme geldiği, olayda bir güvenlik zafiyeti olup olmadığına yönelik soru üzerine ise Tekin, "İçişleri Bakanlığımız ve biz her dönemin başında valilerimizin başkanlığında okullarımızı güvenlik ve risk açısından değerlendirmeye tabi tutuyoruz ve tedbirlerimizi alırız." ifadesini kullandı.

Tekin, okullardaki güvenlik tedbirlerine ilişkin süreçleri İçişleri Bakanlığı ile ortak yürüttüklerini dile getirerek, "İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız tespitlerde risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız. Riskli okullarımızda doğrudan polis memurları var. Kapısında devriye bekleyen okullarımız var. Sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi bizim sistemimiz içerisinde gündemimize aldığımız konular." sözlerini sarf etti.