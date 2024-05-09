Bakan Tunç: "Ara buluculuk ve tahkim sistemi geliştirildi, yabancı sermaye miktarı 262 milyar doları aştı" - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: "Ara buluculuk ve tahkim sistemi geliştirildi, yabancı sermaye miktarı 262 milyar doları aştı"

Bakan Tunç: "Ara buluculuk ve tahkim sistemi geliştirildi, yabancı sermaye miktarı 262 milyar doları aştı" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Uzlaştırma Uluslararası Sempozyumu'nda konuştu.

09.05.2024 17:48
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Bakan Tunç: "Ara buluculuk ve tahkim sistemi geliştirildi, yabancı sermaye miktarı 262 milyar doları aştı"

İSTANBUL - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Uzlaştırma Uluslararası Sempozyumu'nda konuştu. Tunç, "Ara buluculuğun ve tahkim sisteminin geliştirilmesi sayesinde doğrudan yabancı sermaye miktarının bugün 262 milyar doları aştığını görüyoruz. Bu rakam 2002 yılında sadece 15 milyardı. Daha yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında İstanbul'da Uzlaştırma Uluslararası Sempozyumu düzenlendi. Programa, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin ve Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı. Sempozyumda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaşma ve arabuluculuk hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımızın anlaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye'de 45 bin 960 arabulucu olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizde ilk kez 2013 yılında ara buluculuk, sistemimize girmişti. İlk olarak ihtiyari ara buluculuk olarak başlamıştı. Sonrasında 2018'den itibaren ilk kez dava şartı arabuluculuk, zorunlu ara buluculuk olarak iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk başladı. Sonrasında ticari uyuşmazlıklarda 2019'dan itibaren başladı. 2020 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu ara buluculuk sistemini başlattık. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren de ara buluculuğun, zorunlu ara buluculuğun kapsamının genişlettik. Bu kapsamda da ilansız icra yoluyla tahliye hariç kira uyuşmazlıklarında, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda ortaklığın giderilmesinden doğan uyuşmazlıklarda, tarım üretim hizmet sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda yine Ticaret Kanunu ve İş Kanunu'ndan kaynaklanan itirazın iptali, menfi tespit ve istibdat davalarında da zorunlu arabuluculuğu başlattık. ve bu kapsamda da zorunluluk kapsamında da önemli gelişmeleri de sağladık. Özellikle vatandaşlarımızın mahkemeye gitmeden karşılıklı anlaşarak gerek kirada, gerek diğer konularda 1 Eylül'den itibaren başlattığımız uyuşmazlık türlerinde vatandaşlarımızın anlaştığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"87 bin 149 uyuşmazlık davaya intikal etmeyerek yargının iş yükünü azaltmış oldu"

Kira miktarlarındaki artıştan dolayı son zamanlarda artan ev sahibi- kiracı uyuşmazlıklarına dikkat çeken Bakan Tunç, "Bu kapsamda kira davalarında ara bulucuya başvuru sayısı 169 bin 255'i buldu. Bu başvurulardan 87 bin 149'u anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmama sayısı 62 bin 783. Burada şunu ifade etmek lazım, 87 bin 149 kişinin anlaşması demek 174 bin vatandaşımızın adliyeye düşmemesi demek yani yargıya gitmemesi demek. Vatandaşlarımızın bu konuda 87 bin 149 uyuşmazlık davaya intikal etmeyerek hem yargının iş yükünü azaltmış oluyorlar hem de kendi aralarında dostane bir şekilde bu uyuşmazlığı çözmüş oluyorlar. Bu anlamda kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin de başarıyla yürüdüğünü görmek mümkün" dedi.

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 45 bin başvurunun yapıldığını söyleyen Tunç, "Burada da anlaşma sayısı 10 bin 223. Bu da çok önemli bir rakam. Özellikle ortaklığın giderilmesi, davaları, uzun süren davalar, taraf teşkilinin zor olduğu davalar, yargıda epey bir zaman alan davalar. Dolayısıyla 10 bin 223 davanın, bunların bir kısmı örnekleri de var. 30 yıl, 40 yıl süren arazi uyuşmazlıklarının tarafların bir araya gelerek çözüme kavuştuğunu ve arabuluculukta uzlaşma ile sonuçlandığını, anlaşmayla sonuçlandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Yine kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklı 8 bin 818 başvuru var, anlaşma 2 bin 957. Komşuluk hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklı 3 bin 797 başvuru var, anlaşma sayısı bin 281. Tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 530 başvurudan 124'ü de anlaşmayla sonuçlanmış. ve buna az önce bahsettiğim kira uyuşmazlığından kaynaklanan 169 bin 255 başvuruyu eklersek toplam 228 bin 322 başvuru zorunlu ara buluculuk kapsamında, dava şartı kapsamında ara buluculuk önüne gelmiş ve bunların da yarıdan fazlası antlaşma ile sonuçlanmış" şeklinde konuştu.

"Daha yapacak çok işimiz var"

11 yıl boyunca arabuluculuk sistemiyle anlaşma ortalamasının yüzde 67 olduğunu söyleyen Bakan Tunç, bu sayının 678 mahkemenin iş gücüne eş değer olduğunu vurguladı. Bakan Tunç, "2007 yılında, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik ile sigortacılık sektöründe de tahkime ilişkin yasal düzenlemeler yaparak, tahkimin alanını genişlettik. 29 Kasım 2014 tarih ve 6570 sayılı Kanunla İstanbul Tahkim Merkezini kurduk. İstanbul Tahkim Merkezine; 2020 yılında 55 başvuru, 2021 yılında 94, 2022 yılında 107 başvuru, 2023 yılında ise 138 başvuru yapılmıştır. Yine 2020 yılında tahkime konu toplam uyuşmazlık miktarı 300 milyon Türk Lirası iken, 2023 yılı dava uyuşmazlık miktarı toplamı 15 milyar liraya ulaşmıştı. Tahkim ve arabuluculuğun gelişmesi ülkemizdeki hukuki güvenlik ilkesini de güçlendiren önemli hususlar. Hukuki güvenlik ilkesinin daha da tahkim edilmesi ülkemiz açısından önemli, yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi açısından önemli. Ülkede ara buluculuk sisteminin, tahkim sisteminin gelişmiş olması, yargının hızlı işlemesi özellikle yabancı yatırımcıyı da ülkemize gelmesini kolaylaştıran önemli hususlar. Bir takım eleştiriler olsa da aslında rakamlara baktığımız zaman hukuki güvenlik ilkesinin tahkim edilmesi sayesinde ara buluculuğun ve tahkim sisteminin geliştirilmesi sayesinde doğrudan yabancı sermaye miktarının bugün 262 milyar doları aştığını görüyoruz. Bu rakam 2002 yılında sadece 15 milyardı. 15 milyarken bugün itibariyle 261 milyarın üzerine çıktı. Ülkemizde eğer hukuki belirlilik, hukuki güvenlik ilkesi tahkim edilmemiş olsaydı bu rakam bu derece yükselmezdi. Daha yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hukuk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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