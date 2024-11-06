Bakan Tunç: Arabuluculukta Reform Süreci

Politika

Bakan Tunç: "Arabuluculuğa önem vermeye devam edeceğiz"

ANKARA - Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 'İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi' programında konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Arabuluculuğa önem vermeye devam edeceğiz. 45 bin arabulucumuz var. Bunların hepsi hukukçu, hepsi özverili şekilde çalışıyorlar. Kendi aralarında arabuluculuğun geliştirilmesi için eğitim toplantıları gerçekleştiriyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi' programına katıldı. Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen programa çok sayıda yargı mensubu ile davetli katıldı. Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Tunç, toplantının öneminden bahsederek, arabuluculuk nezdinde görüş ve düşüncelerin mevzuata fayda sağlayacağını ifade etti.

"Yargı reformu strateji belgeleriyle çok önemli mevzuat düzenlemelerini hayata geçirdik"

Türkiye'nin son 22 yıldan bu yana her alanda önemli ilerlemeler kat ettiğini ifade eden Bakan Tunç, "Başta ekonomik büyüme anlamında Türkiye her alanda gelişti. Bu gelişme ekonomik büyümenin getirdiği yeni gelişmeler, hukuk alanında da yine arabuluculuk alanında da bir takım ihtiyaçları ortaya çıkardı. Ticaretin gelişmesi ve çeşitli suç tiplerinin ortaya çıkması, tüm bunlar yargı alanında da hukuk uyuşmazlıklarının artmasına neden oldu, yargının iş yükünü azaltabilmek için planlı bir reformu hayata geçirdik. Yargı reformu strateji belgeleriyle çok önemli mevzuat düzenlemelerini hayata geçirdik. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Ceza kanunlarından, borçlar kanununa bütün usul kanunlarımızı bu süreç içerisinde yeniledik. Bu yeniliklerin getirdiği adaptasyon anlamında da sorunlar yaşandı ama geçtiğimiz 20 yıllık süre içerisinde azalttık ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda da bu yeni değişiklikleri yeniden revize etme imkanı doğduğunda da planlı bir şekilde yargı reformu ve yargı paketleri vasıtasıyla hem mevzuatlarımızı geliştirdik, hem de bu yeni değişen mevzuat doğrultusunda uygulamayı geliştirmenin gayreti içerisinde olduk. Bu reformlardan bir tanesi de arabuluculuk. Arabuluculuk bizim medeniyetimizde var, ahilik teşkilatından bu yana dostane barışçıl çözüm yöntemlerini bizim atalarımız gerçekleştirmiş. Bu anlamda aslında mevzuatımıza hukuk sistemimize, hukuk uyuşmazlıklarında ya da ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerin sisteme dahil edilmesi konusunda geç kaldık. Geç kalmış olmuş demek bu konuda daha çabuk, daha hızlı davranmamızı gerektirecek çalışmaları da geriye bırakmamızı gerektirmez" dedi.

"45 bin arabulucumuz var"

Arabuluculuk konusuna çok büyük önem verdiklerine değinen Tunç, "Arabuluculuğa önem vermeye devam edeceğiz. 45 bin arabulucumuz var. Bunların hepsi hukukçu, hepsi özverili şekilde çalışıyorlar. Kendi aralarında arabuluculuğun geliştirilmesi için eğitim toplantıları gerçekleştiriyorlar. Barolarımız arabuluculuğun geliştirilmesine önem veriyor. Bakanlığımız başından beri bu konunun daha da geliştirilmesi yönündeki çabaları sürüyor. Arabuluculuğun daha da geliştirilmesi için bizlerde hiç durmuyoruz. Şu anda arabulucu olabilmek için 5 yıl kıdeme sahip hukukçu olmak ve eğitim sonunda da sınavı kazanmak gerekiyor. Buna bir ilave daha yapıyoruz, 5 yıl hukukçular sınav kazanarak arabulucu olabilsin ama 20 yıl kıdeme sahip hukukçularda eğitim alarak sınavsız bir şekilde arabulucu olabilsin. Buna yönelik bir kanun taslağını meclise göndermiştik, komisyondan geçti. Şu anda genel kurulun gündeminde, yasalaştığında tecrübeli hukukçularımızın 20 yıl gibi önemli tecrübeye sahip hukukçularımızın da eğitim alarak sınavsız bir şekilde bu sistemin içerisine dahil olmalarını sağlamış olacağız" ifadelerinde bulundu.

Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bakan Tunç sempozyumu düzenleyen ve katkı sağlayacak herkese teşekkürlerini iletti. Program fotoğraf çekiminin ardından noktalandı.