Politika

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Bakan Tunç Balıklıgöl'ü ziyaret etti

ŞANLIURFA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'ü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, balıklara yem attı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, Cuma namazını Dergah Camisinde kıldıktan sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Yılmaz, balıklara da yem attı.