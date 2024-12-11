Bakan Tunç: Çıplak arama iddiaları asılsız

Politika

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Bakan Tunç: "Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen söz konusu kişilerin Ceza İnfaz Kurumu'na alınmaları esnasında kötü muameleye maruz bırakıldı iddiaları doğru değildir. Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Tunç, 9 kişinin gözaltında çıplak aramaya maruz kaldığı iddialarını yalandı. Tunç, "Marmara Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'ndaki iddialara ilişkin olarak da sizleri bilgilendirmek istiyorum. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen söz konusu kişilerin Ceza İnfaz Kurumu'na alınmaları esnasında kötü muameleye maruz bırakıldı iddiaları doğru değildir. Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Ceza ve tevkif evlerimizde yapılan bütün uygulamalar, mahremiyete ve insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.