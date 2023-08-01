Bakan Tunç: "Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek"

"Geri dönecek olan yaklaşık 21 bin hükümlü var"

ELAZIĞ - Cezaevlerine dönecek olan 21 bin hükümlünün olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek. Ama denetimli serbestlik için cezası 5 yıldan fazla olanlar, cezası daha yüksek olanlar cezaevlerine geri dönmüş olacak. 21 bin hükümlünün 15 Ağustos akşamına kadar müracaat etmesi lazım" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için dün Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un programları sürüyor. Bakan Tunç bu çerçevede bugün ilk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Ömer Toraman tarafından brifing alan Bakan Tunç, ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, "Kovid-19 izinleri 2020 yılının Nisan ayında çıkan bir kanun ile TBMM'de yasalaştı. Açık cezaevinde barındırılan hükümlüler Kovid iznine çıkarılmıştı ve bu izin 3 yıl sürdü. İzinde geçen sürelerde infazdan sayıldı. Bu süre 31 Temmuz 2023 tarihi itibari ile doldu. Süre dolmadan önce TBMM'de yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek. Ama denetimli serbestlik için cezası 5 yıldan fazla olanlar, cezası daha yüksek olanlar cezaevlerine geri dönmüş olacaklar. Ayrıca bu düzenlemede kapalı cezaevlerinde barındırılan hükümlülerde acık cezaevine 3 yıl erken çıkmış olacak. Denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. Düzenleme bu şekilde. Başvuruya 2 haftalık bir süre var. 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek olan yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün süresi içerisinde müracaat etmesi lazım. O süre de 15 Ağustos'ta sona eriyor. Süre içerisinde müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş olur. Direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar. Müracaat ederlerse açık cezaevlerinde barındırılmaya devam ederler" diye konuştu.

Ziyaretinde Bakan Tunç'a AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Prof. Dr. Erol Keleş ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti.