Bakan Tunç: Deprem Bölgesinde 109 Bin Dava Açıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Deprem Bölgesinde 109 Bin Dava Açıldı

Hatay'da yeni adliye binalarının temeli atıldı, depremde 109 bin 477 dava açıldı, 75 bin 977'si karara bağlandı.

16.05.2025 15:55
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Bakan Tunç: "Deprem bölgesinde idari yargıda toplam 109 bin 477 dava açıldı, 75 bin 977'si karara bağlandı"

Hatay'da 2 adliye binasının temeli atıldı

HATAY - Hatay'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Erzin ve Samandağ yeni adliye binalarının temel atma töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Tunç, "Bugüne kadar deprem bölgesinde idari yargıda toplam 109 bin 477 dava açıldı, 75 bin 977'si karara bağlandı" dedi.

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da ihya ve inşa süreci devam ediyor. Depremle birlikte zarar gören ve yıkılan kamu binalarının yenileri de inşa ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Erzin ve Samandağ adliye binalarının temel atma töreni gerçekleştirildi. Erzin ilçesinde gerçekleştirilen temel atma törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri ve il protokolü katıldı.

Programda konuşan Bakan Tunç, "Erzin'de inşa edilecek olan yeni adliye binasında; başsavcı, 11 hakim ve 6 savcı olmak üzere toplam 17 hakim - savcı odası ile hizmet verecek. Ayrıca, 3 asliye ceza mahkemesi, 2 sulh hukuk mahkemesi ve 5 duruşma salonu, 1 icra müdürlüğü, 1 ilçe seçim müdürlüğü de yeni binada yer alacak. Öte yandan 17 kişilik toplantı-konferans salonu ve 50 araç kapasiteli otopark gibi imkanlar da proje kapsamında sunulacak. Samandağ ilçesinde inşa edilecek atılacak yeni adliye binasında; başsavcı, 12 hakim ve 8 savcı olmak üzere toplam 20 hakim - savcı odası yer alacak. Ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, 3 duruşma salonu, icra müdürlüğü ve ilçe seçim müdürlüğü bulunacak. Öte yandan, 66 araçlık otopark ve modern sosyal alanlar da projeye dahil edilecek" dedi.

"Dünya tarihinin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldık" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hatay'ımız 6 Şubat'ta çok büyük bir acı yaşadı 2023'te. Dünya tarihinin en büyük deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Asrın felaketi diyoruz ama buna asrın felaketi demek çok küçük kalır. Yazılı kaynaklara baktığımız zaman dünya tarihinde bu derece hasar veren bir kara depreminin olduğunu da tarih kitapları yazmadığına göre dünya tarihinin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldık. Rabbim bir daha göstermesin. Böyle acılar ülkemize, milletimize yaşatmasın inşallah" şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin adalet personeli görevlendirildi"

Deprem sonrası 10 bine yakın adalet personelinin deprem bölgesinde görev yaptığını söyleyen Bakan Tunç, "6 Şubat'tan itibaren de devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla büyük bir seferberlik içerisinde milletimizle beraber büyük bir dayanışma içerisinde hem arama kurtarma çalışmalarına koştular hem de sonrasında da 11 ilimizin yeniden ayağa kaldırılmasının yeniden inşasının mücadelesi başladı. Tabii adalet teşkilatı da bir tarafından çünkü yargıyla ilgili adaletle ilgili görevler de vardı. Bölgeye bin hakim ve savcı gönderilmişti, 7 bin adli personel gönderildi ve bin bilirkişi, bilirkişilere ihtiyaç vardı. Hasar tespitleri ve 584 adli tıp personeli çünkü ihtiyaç vardı. Yaklaşık 10 bin adalet personeli de hakim savcılarımızla beraber bölgede bütün 11 vilayetimizde çalışmalar yaptılar ve gerek delil tespitlerinde gerekse hasar tespitlerinde ve özellikle hakim ve savcılarımız koordinatör savcılarımız vasıtasıyla bölgedeki yargı teşkilatımıza da faydalı olmaya çalıştılar" diye konuştu.

"İdari yargıda toplam 109 bin 477 dava açıldı, 75 bin 977'si karara bağlandı"

Deprem bölgesinde yargı teşkilatının ve personelinin özverili çalışmalarından bahseden Bakan Tunç, "Hakim ve savcılarımız, yargı teşkilatımız ve yargı personelimiz de özverili bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Konteynerde kalarak bunları yapan yargı personelimiz, hakim ve savcılarımız var. Onlara bir teşekkür ediyoruz. Ankara'dan hangi destek gerekiyorsa bu konuda her zaman onların arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar deprem bölgesinde idari yargıda toplam 109 bin 477 dava açıldı, 75 bin 977'si karara bağlandı. Bu önemli tabi. Bu aldığımız tedbirler sayesinde bunun yaklaşık yüzde 75'i karara bağlanmış oldu. Bu neden önemli, çünkü vatandaşımız benim binam ağır hasarlı değil, yıkılmasını istemiyorum diyor. ya da benim binam hasarlı yıkılması gerekir diyor. Güvende değilim diyor. Tereddüt geçiriyor, önceki tespitlerin acele yapıldığını, hatalı olabileceğini düşünüyor ve ilk başvurabileceği yer neresi, yargı haklı olarak davasını açıyor ve açtığı davada da titiz bir inceleme yapılıyor. Yeniden keşif yapılıyor, bilirkişi incelemesi yapılıyor ve 109 bin 477 dava açıldı, 75 bin 977'si dosyada da karar verildi. Yıkılması gerekiyorsa yıkılıyor, yıkılmaması gerekiyorsa da zaten vatandaşımız güvenli bir şekilde binasına yerleşmiş oluyor. Bugüne kadar ağır hasar tespiti ve yıkımla ilgili olarak 11 vilayetimizde 40 bin 981 davanın 37 bin 291 yani yüzde 89'u sonuçlandı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç: Deprem Bölgesinde 109 Bin Dava Açıldı - Son Dakika

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