Bakan Tunç: Depremde Adalet Binalarında Olumsuz Durum Yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti. Tunç şu paylaşımında, "Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp, ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi. - ANKARA